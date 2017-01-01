Maaşları kar gibi eridi

Hükümet sistemi değiştirdi, olan Mehmetçiğe oldu

Sözleşmeli er ve erbaşların bu yıl ücretleri memur maaşlarına uyarlandı. Bu yüzden ortalama 600 ile 700 lira arasında daha az ücret alacaklar

Hükümetin sözleşmeli er ve erbaş ücretlerinde yaptığı düzenleme yılbaşı itibarıyla maaşlara yansıyacak. Daha önce asgari ücrete endeksli olan sözleşmeli er ve erbaşların maaşları bu yıl memur maaşlarına uyarlandı. Bu yüzden maaşlarda kayıplar ortaya çıktı.

CHP bu düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Mahkemeden iptal kararı çıkmazsa, bu yılbaşı itibariyle sözleşmeli er ve erbaş maaşlarında ortalama 600 lira ile 700 lira aralığında erimeye neden olacak.

FIRAT KALKANI'NDA GÖREVLİLER

Sözleşmeli er ve erbaşlar Fırat Kalkanı Operasyonu dahil yurtiçi ve dışında kritik operasyonlarda da görev yapıyor.

Sözleşmeli er ve erbaşlardan görev süresi bir yıl olanlar yeni düzenleme nedeniyle ocak ayında 2 bin 774 lira maaş alabilecek. Eğer asgari ücrete endeksli olsaydı 599 lira daha fazla ve 3 bin 373 lira maaş alacaklardı.

Ocak ayında görev süresi iki yılı dolanlar ise 615 lira kayıpla 3 bin 462 lira yerine 2 bin 847 lira, 3 yıl olanlar 630 lira kayıpla 3 bin 551 lira yerine 2 bin 920 lira, 4 yıl olanlar 646 lira kayıpla 3 bin 639 lira yerine 2 bin 993 lira, 5 yıl olanlar 662 lira kayıpla 3 bin 728 lira yerine 3 bin 66 lira, 6 yıl olanlar 678 lira kayıpla, 3 bin 817 lira yerine 3 bin 139 lira ve yedi yıl olanlar 693 lira kayıpla 3 bin 906 lira yerine 3 bin 212 lira

maaş alabilecek.

Sözleşmeli er ve erbaşlar yasa gereği uçuş, paraşüt, denizaltı, dalgıç ve kurbağa adam hizmetlerinde görevlendirildiğinde ayrıca ek tazminat ödeniyor.