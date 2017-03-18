Moody’s, kredi notumuzu düşürdü!

Derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'nin not görünümünü durağan'dan negatif'e indirdi

Derecelendirme kuruluşu Moody’s Türkiye’nin not görünümünü durağan’dan negatif’e indirdi; notunu ise Ba1 seviyesinde tuttu.

Kurumdan yapılan açıklmaya göre kararda dört unsur etkili oldu:

-Türkiye’nin kurumsal gücünde yaşanan erozyonun devamı

-Zayıflayan büyüme görünümü

-Kamu ve dış ödeme dengeleri üzerinde artan baskılar

-Ve sonuç olarak artan kredi şoku riski

Moody’s Türkiye’nin kredi yapılabilir seviyedeki notunu 24 Eylül’de yatırım yapılabilir seviyenin altına çekmişti.

Bugünkü açıklamada notunu korunmasının nedeninin hükümetin ekonomik ve mali gücünün yüksek olmasının azalan kurumsal güç ve artan dış kırılganlıklara karşı tampon görevi görmeye devam etmesi olduğu belirtildi.

Ekonominin iç dinamiğinin de notun korunmasında etkili olduğunun altını çizen Moody’s, siyasi belirsizliklerin azalmasıyla ve istenen yapısal reformların hayata geçirilmesiyle bu dinamizmin yeniden canlanmasını beklediğini de söyledi.

Karar açıklamasında, ülkenin dış finansman ihtiyaçlarına ilişkin risklerdeki artış ve özellikle büyüme ile kurumsal güçlülük gibi önceden kredi görünümünü destekleyen temellerde görülen bozulma neden olarak gösterilmişti.