Mutfakta başkanlık yangını

Seçim ekonomisi uygulayan hükümetin teşvik paketlerine karşın vatandaşın sofrasındaki ekmek her gün küçülüyor.

Yılbaşından itibaren seçim ekonomi uygulayan hükümetin tek hesabı sandıktan ‘evet' çıkmasını sağlamak olunca, ekonomisi kontrolden çıktı, faturasını ise vatandaş ödüyor. Merkez Bankası'nın tek amacı ekonomideki gidişatın önemli göstergelerinden olan doları kontrol altında tutmak olunca enflasyon da kontrolden çıktı. Yaklaşık 9 yılın zirvesine ulaşarak yüzde 11.29'a çıkan mart ayı enflasyonu tüm emekli ve çalışanların yılbaşında aldığı zamları da sıfırladı. Başkanlık sistemi tartışmalarının bütün hızıyla devam ettiği geçen yılın ilk üç ayında dört kişilik bir ailenin mutfak harcamaları ortalama yüzde 10.7 artarak 1.700 lirayı aştı. Dört kişilik ailenin yoksulluk sınırı üç aylık dönemde yüzde 4.8 artarak 6 bin 612 liraya yükseldi.

ZAMLAR ÜÇ AYDA ERİDİ

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge Birimi dört kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenmesi için tüketmesi gereken gıda miktarlarını dikkate alarak açlık sınırında yaşanan artışı hesapladı. Ankara'da en fazla alışveriş yapılan pazar ve marketlerden derlediği fiyatlara göre, artış büyük ölçüde, taze sebze meyve, patates, kuru bakliyat, makarna, şehriye, yağ gibi harcama gruplarından kaynaklandı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin açlık sınırını zaten karşılamayan aylıklarına ocak ayında yapılan yüzde 4.37 ve memur emeklileri ile kamu çalışanlarına yapılan yüzde 3 oranındaki zam daha yılın ilk üç ayında eridi. Yoksulluk sınırı ise yüzde 4.8 oranında arttı.

Böylece çalışanların ve emeklilerin satın alma gücü yılın ilk üç ayında bir yıl önceki düzeyine geriledi. Önümüzdeki aylarda da gerilemeye devam edecek. Taze sebze için yapılması gereken harcama tutarı üç ayda yüzde 56.9 oranında artışla 186.9 liraya, taze meyve için yapılması gereken harcama tutarı ise üç ayda yüzde 43.3 oranında artarak 152.8 liraya ulaştı. Mart ayında fiyatı zıplayan patates için yapılan harcamalar ise yüzde 28.3 oranında artarak 56.7 liraya çıktı.

Et için 493 lira harcanıyor

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge Birimi'nin yaptığı araştırmaya göre kırmızı et, tavuk ve balık için yapılması gereken harcama tutarı sadece mart ayında yüzde 3.8 oranında artarak 493.6 liraya yükseldi. Yani, bir başka deyişle et ve balık için harcanması gereken para, asgari ücretin üçte birine ulaştı. Yumurta harcamaları ise yine mart ayında yüzde 5.9 artarak 28.8 liraya, kuru bakliyat harcamaları yüzde 11.6 artarak 64.3 liraya çıktı. 40.5 lira olarak gerçekleşen zeytin harcamalarında üç aylık artış oranı yüzde 26.2 oldu. Yapılması gereken yağ harcamaları tutarı ise geçtiğimiz yıl sonuna göre yüzde 12.9 oranında artarak 39.3 liraya çıktı.