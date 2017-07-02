Robotlar 15.7 trilyon dolar kazandıracak

Ekonomide ileri teknolojili otomasyondan en fazla faydayı Çin ile Kuzey Amerika ülkeleri sağlayacak

Yapay zekanın sektörlerde daha yoğun kullanılmasıyla birlikte, 2030'da dünya ekonomisine toplam 15.7 trilyon dolarlık bir katkı yapabileceği açıklandı. Türkiye'nin aralarında olduğu gelişmekte olan ülkeler ise yapay zekadan faydalanmakta da geri durumda. Londra merkezli danışmanlık şirketi Pricewaterhouse Coopers (PwC) tarafından hazırlanan rapora göre, bu katkının 6.6 trilyon dolarlık kısmı verimlilik artışından, 9.1 trilyon dolarlık kısmı ise tüketim tarafındaki etkilerden kaynaklanacak.

Küresel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'da (GSYH) yapay zeka sayesinde sağlanacak yaklaşık yüzde 14'lük büyümeden en fazla payı Çin alacak. Çin ekonomisi bu sayede 7 trilyon dolarlık fazladan büyüme sağlarken, yapay zekanın yaygınlaşması Kuzey Amerika'ya 3.7 trilyon dolar, Kuzey Avrupa'ya 1.8 trilyon dolar, Avustralya bölgesi ve Afrika'ya 1.2 trilyon dolar, kalkınmış Asya ülkelerine 0.9 trilyon dolar, Güney Avrupa ülkelerine 0.7 trilyon dolar, Latin Amerika ülkelerine ise 0.5 trilyon dolar kazandıracak. Sanayicilerin ve tüketicilerin robotları kullanmaya daha yatkın olduğu Kuzey Amerika ülkelerinin yapay zekadan yoğun şekilde faydalanmaya birkaç yıl içinde başlayacağını belirten PwC uzmanları, 2020'lerde ise Çin'in hızlı bir atağa geçeceğini öngördü.

TÜRKİYE GERİDE KALDI

Yapay zekanın 2030 yılındaki ekonomik katkısının, bugün Çin ve Hindistan'ın toplam üretimlerine eşit olduğu belirtilen raporda, Türkiye'nin içinde olduğu grup için ise şu ifadeler kullanıldı: “Gelişmekte olan ülkeler yapay zeka teknolojisine umulandan daha düşük oranda uyum sağladığı için çok daha az artışlar kaydedecek… Bazı pazarlarda, yapay zeka gelişiminin henüz çok erken bir aşamasında.”

Sağlık ve otomotiv öncülük edecek

PwC raporuna göre, yapay zekanın yaygın kullanımı öncelikle sağlık hizmetleri ve eczacılık sektörlerinde kendisini gösterecek. Sağlık sektörleriyle birlikte otomotivde de yapay zeka hızla devreye girecek. Bu iki sektör grubunu finansal hizmetler ve bankacılık, ulaştırma ve lojistik, teknoloji ve iletişim, perakendecilik, enerji ve imalat sektörleri takip edecek.

Diğer yandan, sürücüsüz araçların artışı nedeniyle şoförlerin sayısı azalırken trafik kontrolörü sayısının artacağı örneği verilerek, robotların çalışan sayısını azaltmayacağı fakat çalışma biçimlerini değiştireceği tahmin edildi.

Raporda, yapay zekanın ekonomik katkısının robotların ve otonom araçların üretimde kullanımı, verimlilik ve yeteneklerinin artırılması ve kişiselleştirilmiş ürünler sayesinde tüketimi teşvik etmesi şekillerinde olacağı vurgulandı.