Son dakika… Ziraat Bankası New York Şubesi’ni kapattı mı?

Ziraat Bankası'nın New York şubesini sessiz sedasız kapattığı iddia ediliyor. Google'a göre şube kalıcı olarak kapalı bankanın yurt dışı temsilcilikler bölümünde ise New York'un adı geçmiyor.

Google’a göre Ziraat’in New York şubesi kalıcı olarak kapatıldı.



Ziraat Bankası’nın internet sitesindeki yurt dışı şubeler bölümünde New York lokasyon olarak yer almıyor.



Şube arandığında ise telefonlar cevap vermiyor. Ziraat Bankası 1983 yılından beri ABD’de iş yapıyordu.

Dünya Gazetesi de okurlarına haberi, “Ziraat Bankası New York Şubesi’ni sessiz sedasız kapattı” başlığı ile duyurdu.