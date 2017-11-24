Tesla Semi’nin fiyatı belli oldu

Tesla'nın geçtiğimiz günlerde tanıttığı elektrikli kamyonu Semi'ninfiyatı belli oldu. 3 farklı grupta satılacak olan kamyon, Türkiye'ye gelse dudak uçuklatan bir fiyata satılacak.

Tesla’nın elektrikli kamyonu ‘Semi Truck’, geçtiğimiz günlerde ABD’nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen etkinlikle tanıtılmıştı. Yüklü değilken 0’dan 100 kilometre hıza 5 saniyede ulaşabilen aracın fiyatları hakkında ise herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

150 BİNDEN BAŞLIYOR

Tesla Semi Truck’ın fiyatı bugün belli oldu. Buna göre aracın fiyatları 3 modele göre farklılık gösteriyor. Tesla Semi’nin 480 kilometre menzilli versiyonu 150 bin dolar olacak. 800 kilometre menzile sahip versiyon ise 180 bin dolara satılacak. Tesla Semi’nin özel versiyonu ise 200 bin dolardan satışa sunulacak.



Bu fiyatlardan yola çıkılarak, aracın Türkiye’ye gelse ne kadar fiyata satılacağı yaklaşık olarak tahmin edilebilir. Öyle ki Tesla Semi’nin 800 kilometre menzili olan ve ABD’de 180 bin dolara satılacağı açıklanan aracı, Türkiye’de satışa çıkarsa vergiler dahil yaklaşık bir milyon TL’ye alıcı bulacak. Bu da Semi’yi Türkiye’nin en pahalı TIR’ı yapıyor diyebiliriz.

Aracın yüklüyken 100 kilometre hıza 20 saniyede ulaşabileceği belirtiliyor. Tesla, tam dolum ile 800 kilometre menzile sahip olan aracın aktarım parçaları için 1 milyon kilometre garantisi veriyor.

Musk ayrıca aracın 40 dakikalık bir şarj ile 640 kilometre gidebileceğini de söyledi. 2019 yılında piyasaya sürülecek elektrikli kamyonu almak isteyenlerin 5 bin dolar rezervasyon bedeli ödemesi isteniyor.