Varlık fonu dört nala!

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile birlikte Varlık Fonu’na devredilen köklü kuruluşlardan biri de Türkiye Jokey Kulübü (TJK) oldu. Yurtiçinde at yarışları düzenleme, yurtiçi ve dışından müşterek bahis kabul etme hak ve yetkilerine ilişkin lisanslar, 49 yıl süreyle fona devredildi.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile birlikte Varlık Fonu’na devredilen köklü kuruluşlardan biri de Türkiye Jokey Kulübü (TJK) oldu. Yurtiçinde at yarışları düzenleme, yurtiçi ve dışından müşterek bahis kabul etme hak ve yetkilerine ilişkin lisanslar, 49 yıl süreyle fona devredildi.

TJK'nın lisans süresinin dolmasının ardından fona devir 1 Ocak 2018'de yapılacak. Bu amaçla kullanılan taşınmazlar ile üzerlerindeki yapı ve tesisler de Fon'un kullanımına sunulacak.

Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan, kuruluşun Fon'a devredilmesiyle birlikte endişeye kapılan camiaya mesaj yolladı ve “Birlikte hareket edeceğiz” dedi. Türkiye Varlık Fonu'nun Türkiye Cumhuriyeti'nin varlıklarına değer katmak amacıyla kurulduğunu savunan Bostan, atçılık camiası ile de diyalog başlatacağını vurguladı.

Bostan, “Sektörün önündeki fırsatları anlamak ve bunlar için Türkiye Varlık Fonu olarak üzerimize düşenleri bir an önce öğrenmek istiyoruz. Atçılığın ata sporumuz olarak öneminin farkındayız” dedi. Bostan, atçılığın gelişmesi, ekonomiye katkısının artırılması, Türk atçılığının uluslararası arenada daha fazla görünür olması yönünde yapılacak tüm faaliyetlerde sektörle dirsek dirseğe çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.