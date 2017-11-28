Yılbaşında piyango biletleri ne kadar? Milli Piyango büyük ikramiyesi kaç lira? İşte yılbaşında piyango bilet fiyatları…

Yeni yıla girmemize oldukça az bir zaman kaldı. Milli Piyango bilet fiyatlarını ve Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiyesini açıkladı. Peki büyük ikramiye ne kadar? Milli Piyango bileti kaç lira? İşte yılbaşı ikramiyesi ve Milli Piyango bilet ücretleri...

Milli Piyango’nun yılbaşı çekilişi yaklaşırken vatandaşlar Milli Piyango bilet fiyatlarını ve Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiyesini merak ediyor. Tüm bu sorular Milli Piyango idaresi tarafından cevaplanmış durumda. İşte Yılbaşlı Milli Piyango biletleri ile ilgili merak ettikleriniz…

BÜYÜK İKRAMİYE TAM 61 MİLYON LİRA

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi 61 milyon lira olarak belirlendi. Merkez Bankası’nın enflasyon beklentisini 10,68 olarak açıkladığı, bir yılda akaryakıta yüzde 23 zam yapılan ülkemizde, milli piyango ikramiyesine geçen yıla oranla yüzde 1.6 yani 1 milyon TL zam yapıldı.

Milli Piyango bilet fiyatları ve yılbaşı büyük ikramiyesi belli oldu! Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiyesi ne kadar?

Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişinde vereceği büyük ikramiye şaşırttı. Son yıllardaki en sınırlı büyük ikramiye artışlarından birinin yaşandığı 2018 Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye ödülü belli oldu. Bu sene büyük ödül 61 milyon TL olarak belirlendi.

Geçen sene ise 2017 çekilişinde ödül 60 milyon TL idi. Yani başka bir değişle yıllık enflasyonun yüzde 11.9 olduğu Türkiye'de yılbaşı ödülünün artışı yüzde 1.6 olarak gerçekleşti.

BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Bu yıl milli piyango biletine de zam yapılmadı. Tam bilet 60, yarım bilet 30, çeyrek bilet de 15 liradan satılacak.

5'ER 5'ER ARTIYORDU

Büyük ikramiye, 2002 yılında 8 trilyon, 2003 yılında 10 trilyon, 2004 yılında 15 trilyondu. Türk lirasından altı sıfır atılmasının ardından ise 2005 ve 2006 yıllarından 20 milyon lira, 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009’da 30 milyon lira, 2010’da 35 milyon lira, 2011’de 40 milyon lira, 2012’de 45 milyon lira, 2013 ve 2014’te 50 milyon lira, 2015’te ise 55 milyon lira olarak belirlenmişti. Geçen yıl ise büyük ikramiye olarak 60 milyon lira verilmişti.

DOLAR BAZINDA BÜYÜK GERİLEME

Geçen sene Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi açıklandığı zaman 17.5 milyon dolara denk gelen büyük ikramiye tutarı bu sene 1 milyon TL zam gelmesine rağmen dolardaki yüksek artıştan dolayı 15.6 milyon dolara denk gelecek.