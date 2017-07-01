Mono’dan Küçükyalı’ya yeni proje

Mono Mimarlık İnşaat’ın, Küçükyalı’da inşa ettiği Akpınar Sitesi’nde 240 metrekarelik 3+2, 4+2 ve 5+2 dubleks daire tipleri 1 milyon 200 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

İstanbul'da Bağdat Caddesi ve civarını kapsayan bölgede bugüne kadar 110 milyon TL'lik bir yatırımla 53 bin 304 metrekarelik bir alanın dönüşümüne imza atan şirket, son olarak Küçükyalı'da Akpınar Sitesi’ni hayata geçiriyor.

11 milyon TL'lik bir yatırımla Küçükyalı İnceyol Sokak’ta kentsel dönüşüm projesi olarak inşa edilen Akpınar Sitesi, 7 bin metrekarelik alanda, 52 daireden oluşuyor. 2 ay önce teslimi yapılan 2+1, 3+1 daire tiplerinin tümünün satışının tamamlandığı projede , deniz manzaralı 240 metrekarelik 3+2, 4+2 ve 5+2 dubleks daire tipleri bir milyon iki yüz bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Küçükyalı'da merkezi noktada, E5 ile minibüs yolu arasında 2 bloklu olarak inşa edilen projenin, Mono Mimarlık İnşaat'ın gayrimenkul ve inşaat sektöründeki köklü deneyiminin bir yansımasını oluşturduğunu vurgulayan Ö. Hulusi Zeren, bölgede yapılan kentsel dönüşüm projelerinde kalite ve güven standartlarının çok fazla düşürüldüğünü belirterek konuya ilişkin şunları söyledi:

“Bölgede kentsel dönüşüm çalışmaları hızla ilerlerken irili ufaklı çok sayıda firma da bölgede yer almak adına proje geliştiriyor. Oysa bir şirketin kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirebilmesi için sektörde ciddi bir deneyim elde etmiş olması gerekiyor. Çünkü bu projeler gerçek bir uzmanlık gerektiriyor.”

Bağdat Caddesi'nde 9 proje

Kentsel dönüşüm çalışmalarında Bağdat Caddesi'nin önemli bir pay aldığını da söyleyen Ö. Hulusi Zeren, bu bölgedeki projeler hakkında şunları söyledi:

“Göztepe, Çiftehavuzlar, Caddebostan, Suadiye, Dalyan ve Fenerbahçe'de 95 milyon TL'lik bir yatırımla hayata geçirdiğimiz 9 kentsel dönüşüm projesiyle toplam 41 bin 314 metrekarelik bir alanın dönüşümüne imza attık.1+1, 2+1, 3+1,4+1 dubleks ve flat daireler olarak en son teknolojiyle en kaliteli malzemeler kullanarak inşa ettiğimiz tüm projelerimiz, üst düzey bir standart sunuyor. Bölgede son olarak iki projenin inşaatını tamamladık. Her iki projede de satışlar sürüyor. Proje fiyatları ile satışlarına da başladığımız Suadiye ve Fenerbahçe'de yer alan iki yeni projemize gelen talepten oldukça memnunuz.”