17-25’ten sonra da FETÖ’cülerle görüştü

AKP eski İl Başkanı Ömer Dengiz itirafçı oldu. İddianameye giren ifadesinde Bakan Özhaseki’nin FETÖ’yle ilişkisini böyle anlattı

Kayseri'de 71 işadamıyla ilgili hazırlanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iddianamesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'ye yönelik çarpıcı bilgiler yer aldı. Cumhuriyet Savcısı Salih Kılıçdağı'nın hazırladığı 2017/117 numaralı iddianamede, Özhaseki'nin ABD'ye giderek, Fetullah Gülen'i ziyaret ettiği öne sürüldü.

ESKİ BAŞKAN İTİRAFÇI OLDU

Soruşturmada itirafçı olan AKP Kayseri eski İl Başkanı Ömer Dengiz, 2011'deki dershane kavgasından sonra talimatla yandaş Star Gazetesi'ne verilen abonelik desteğini anlattı. Dengiz şunları kaydetti: “2012 veya 2013 yılında Zaman Gazetesi'ne karşılık olarak Star Gazetesi aboneliğini yayma konusunda bizatihi ben üstlendim. Bu görevi dönemin Başbakanının talimatıyla gerçekleştirdim. Bu konuda Ankara'daki toplantılara Mehmet Özhaseki başkan ile beraber katıldık. Maddi yükü de bize kaldı.”

‘ÖZHASEKİ BANA EMİR VERDİ'

2010-2011 yıllarında Melikşah Üniversitesi'ne de gittiğini belirten Dengiz şöyle devam etti: “2011'de bir temel atma töreninde Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Özhaseki, Melikşah Üniversitesi'ne yurt yaptırmam konusunda emrivaki bir konuşma yaptı. Akabinde Memduh Boydak beni arayarak Melikşah heyeti olarak ziyaretime geldiler. Bir aile büyüğüm adına yurt yaptırdım.” Cengiz, 17-25 Aralık'tan sonra da dönemin Belediye Başkanı Özhaseki'nin FETÖ'cülerle görüşmeye devam ettiğini öne sürdü ve şu idialarda bulundu: “2014'te Haseki Başkan, Erciyes'te Amerika gezisine katılan Hamdi Kınaş, Nureddin Okandan, Ahmet Öksüzkaya (eski milletvekili) gibi isimlerin katıldığı bir kahvaltı düzenledi. Başkana bu örgüt mensuplarıyla görüşmemesi gerektiğini, bu durumu yukarının duyması halinde sıkıntı yaşayacağını ilettim ama Özhaseki'yi yine aynı ekiple kahvaltı yaparken gördüm.''.

BELEDİYE ÖNCÜLÜK ETTİ

Şüphelilerden Kayseri Sanayi Odası eski Meclis Başkanı Nureddin Okandan da ifadesinde, 2011'de, Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yaptıkları geziyi şöyle anlattı: “Amerika seyahatinde yarım saatliğine Gülen'i heyet olarak ziyaret ettik. Ekipte Mehmet Özhaseki, Hamdi Kınaş, İlhan M., Ali Ez, milletvekili Ahmet Öksüzkaya, Hüseyin B., Oktay D. vardı.”

MEHMET ÖZHASEKİ'NİN FETÖ'CÜLERLE İLİŞKİSİ İDDİANAMEDE YER ALDI

AKP Kayseri eski İl Başkanı Ömer Dengiz ve Kayseri Sanayi Odası eski Başkanı Nureddin Okandan, dönemin Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'nin FETÖ'cülerle ilişkisini anlattı.