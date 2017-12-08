333 askerden itirafçı olan sayısı 65’e yükseldi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK'daki yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 27'si mahrem imam, 333'ü de çeşitli rütbelerde asker olan 360 şüpheliden savcılığa sevk edilen 36 kişiden 33’ü daha tutuklandı.

Etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu 3 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. FETÖ'nün TSK yapılanması kapsamında 29 Kasım'da gözaltına alınan 360 kişiden örgüt ile ilgili kapsamlı bilgi vererek itirafçı olan sayısı da 65'e yükselmiş oldu.

Gözaltında olan 17 kişinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Haklarında yakalama kararı olan 73 şüphelinin de firari olduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında, 360 şüphelinin haricinde bu şahıslarla irtibatlı 52 kişinin daha yer aldığı öğrenildi. Toplam 412 şüphelinin yer aldığı dosyada, çalıştıkları kuvvetlere ilişkin tasnifi ise şöyle sıralandı:

– Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, aktif çalışan 100 olmak üzere toplam 193 şüpheli.

– Kara Kuvvetleri Komutanlığı, aktif çalışan 51 olmak üzere toplam 122 şüpheli.

– Hava Kuvvetleri Komutanlığı, aktif çalışan 43 olmak üzere toplam 65 şüpheli.

– Jandarma Genel Komutanlığı, aktif çalışan 10 olmak üzere toplam 20 şüpheli.

– Sahil Güvenlik Komutanlığı, aktif çalışan 6 olmak üzere toplam 12 şüpheli