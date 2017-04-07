ABD Suriye’yi vurdu!

ABD medyası, bir Savunma Bakanlığı yetkilisinin Akdeniz’deki iki ABD gemisinden Suriye’ye 50 Tomahawk füzesi atıldığını açıkladığını duyurdu.

ABD’nin Suriye rejimine yönelik düzenlediği saldırıyla ilgili açıklama yapan Pentagon görevlisi, ABD füzelerinin Han Şeyhun’un güneyinde yer alan Şaryat hava üssünü hedef aldığını, uçaklar, pistler ve yakıt noktalarının vurulduğunu bildirdi.

‘VURULAN ÜSSÜN KİMYASAL SALDIRIDA KULLANILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ’

İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili saldırının ABD doğu yakası saatiyle saat 8.45’te gerçekleştirildiğini belirtti.

Yetkili, “Vurulan üssün kimyasal saldırıda kullanıldığını düşünüyoruz. Bugün yaptıklarımız ikinci bir talimata kadar bununla sınırlı olacak” dedi.

Pentagon’da toplantı sürerken USS Ross ve USS Porter ABD füze destroyerleri Suriye açıklarına yaklaştı. Reuters füzelerin Humus yakınlarında Şaryat hava üsssünü hedef aldığını duyurdu.

Şaryat üssü IŞİD ile mücadele çerçevesinde Rusya’nın Palmira’ya yönelik operasyonları sırasında kullanılmıştı. Rus helikopterleri askeri üssü yoğun olarak kullanmıştı.

PENTAGON: RUSYA’YI ÖNCEDEN BİLGİLENDİRDİK

Pentagon kaynakları, ABD’nin füze saldırısı öncesinde Rusya’yı bilgilendirdiğini açıkladı.

NELER YAŞANMIŞTI?

ABD Başkanı Donald Trump, İdlib’te yaşanan kimyasal silah saldırısı nedeniyle askeri müdahale olabileceğini belirtmişti.

Pentagon da bu açıklamayı destekleyici nitelikte bir duyuru ile askeri müdahalenin seçenekler arasında olduğunu ifade etmişti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da “Lafta kalmasın. Eğer bu hakikaten icraat ortaya konulursa, biz de Türkiye olarak, bize ne düşüyorsa, biz bunu yapmaya hazırız. Biz bundan asla çekinmeyiz, kim olursa olsun çekinmeyiz” yorumunda bulunmuştu.