Adalet Yürüyüşü’nde hareketli dakikalar… Bir kişi gözaltına alındı

Kocaeli Emniyeti, Adalet Yürüyüşü'ne saldırmayı planladığı iddia edilen bir kişiyi operasyonla ele geçirdi. Şahsın aracında yapılan aramada AKP bayrakları çıktı. Emniyet kaynaklarından konuyla edinilen ilk bilgide şahsın "IŞİD'li" olduğu öğrenildi.

15 Haziran Perşembe günü Ankara Güvenpark'tan yola çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğündeki adalet korteji, yirmi birinci gününde de İstanbul'a doğru yürüyüşüne devam ediyor. Kortej bugün Kocaeli’nden geçiyor. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü de yürüyüş nedeniyle bölgede alarma geçti. Ekiplere bombalı bir araçla saldırı yapılacağı istihbaratı paylaşıldı. Bunun üzerine trafik ilk kez tamamen kesildi.

IŞİD’Lİ OLDUĞU DEĞERLENDİRİLİYOR

Tüm bu hazırlıkların ardından Kartepe ilçesinde, panelvan tipi bir araç Özel Hareket Polislerinin de katıldığı operasyon ile yakalandı. Operasyon anı kameralara saniye saniye yansıdı. Otomobilde bulunan bir kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişinin IŞİD’li olduğu ileri sürüldü. Zanlının kalabalığın arasına araç ile dalacağı öğrenildi. İHA’nın haberine göre; aracın içinden ise AKP bayrakları çıktı. Olayın ardından zanlının AKP’li algısı yapmayı planladığı ön görülüyor.

CHP’DEN İLK AÇIKLAMA

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, Adalet Yürüyüşü’ne yönelik saldırı hazırlığı yaparken yakalandığı belirtilen şahısla ilgili açıklama yaptı. Tezcan “Bir şeye dikkat çekme ihtiyacı duyuyorum. Devleti yönetenler sözlerine dikkat etmek zorundalar. Başbakan, başbakan yardımcısı gibi kişilerin bu yürüyüşü terörle ilişkilendirmeye çalışmaları, tamamen masum bir eylemi terör eylemi ile irtibatlandırmaya çalışılan sözleri provokasyon yapmak isteyenleri cesaretlendiren sözlerdir. Bildiğim şu buraya özle bir operasyon değil. Rutin terör operasyonları çerçevesinde bir çalışma. Rutin operasyonların bir parçası olarak açıklama yapıldı.” diye konuştu.