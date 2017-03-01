Londra'da bir kişinin çektiği ve FETÖ firarisi Adil Öksüz olduğu öne sürülen kişi Gaziantepli Abdullah çelik çıktı. Fotoğrafı televizyonda görünce şaşkına döndüğünü anlatan Çelik, fotoğrafın çekildiği sırada kaçtığı iddialarını ise reddetti.

Adil Öksüz olduğu iddia edilen fotoğraftaki kişi bakın kim çıktı?

Londra'da bir kişinin çektiği ve FETÖ firarisi Adil Öksüz olduğu öne sürülen kişi Gaziantepli Abdullah çelik çıktı. Fotoğrafı televizyonda görünce şaşkına döndüğünü anlatan Çelik, fotoğrafın çekildiği sırada kaçtığı iddialarını ise reddetti.

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Portabello Antika Pazarı’nda gizlice bir Türk vatandaşının çektiği 15 Temmuz darbe girişiminin iki numaralı ismi firari sanık Adil Öksüz’e benzetilen şahsın fotoğrafı Gündeme bomba gibi düştü. Fotoğrafın yayınlanması üzerine istihbarat birimleri harekete geçti.

İSTİHBARAT BİRİMLERİ GÖZÜNÜ LONDRA’YA ÇEVİRDİ

Fotoğraftaki şahsın fotoğrafın çekildiği anda kaçtığı ve şahsın Adil Öksüz olabileceği değerlendirmeleri üzerine istihbarat birimleri çalışmalarını derinleştirdi. Yapılan incelemeler sonucu fotoğraftaki kişinin Adil Öksüz olmadığı ortaya çıktı.

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Londra’da yaşayan Türk gazeteci Mustafa Köker, fotoğraftaki o isme ulaştı. O kişi 15 yıldır Londra’da yaşayan Gaziantepli aşçı Abdullah Çelik çıktı. Çelik, o bölgeye iş yeri bakmaya gittiğini belirterek fotoğrafının çekildiğinden haberi olmadığını söyledi. Fotoğrafını televizyonda görünce şaşkına döndüğünü anlatan Çelik, dava açacağını dile getirdi..

KULAK YAPISI AYNI DEĞİL

Fotoğraf üzerinde yapılan incelemede Abdullah Çelik ile ile Adil Öksüz’ün kulak yapısının uyuşmadığına da ayrıca dikkat çekildi. (Milliyet)