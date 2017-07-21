Arıza yapan uçak acil iniş yaptı

Anadolujet’in Trabzon-İstanbul seferini yapan tarifeli uçağı, Trabzon’dan kalktıktan bir süre sonra teknik arıza yaşanınca Samsun’a acil iniş yaptı.

Anadolujet'in İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelmek üzere saat 19.02'de Trabzon'dan havalanan TK7431 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi tarifeli uçağında sefer sırasında teknik bir arıza yaşandı.

;Bunun üzerinde uçağın pilotu acil durum çağrısında bulundu. Karadeniz Bölgesi üzerinde seyreden uçağın pilotu, en yakın havalimanı olan Samsun Çarşamba Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'yle irtibata geçerek iniş izni istedi.

İniş için gerekli onayın alınmasının ardından uçak kalktıktan 40 dakika sonra saat 19.42'de Samsun'a sorunsuz iniş gerçekleştirdi. Uçak teknik arızanın giderilmesinin ardından İstanbul'a gelmek üzere yeniden havalanacak. İHA