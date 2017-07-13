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Atatürk Havalimanı’nda 15 Temmuz hazırlığı

15 Temmuz Darbe girişiminin birinci yıl dönümü nedeniyle "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri" kapsamında Atatürk Havalimanı'nın ana girişindeki cadde kenarına siyah mermer üzerine kırmızı renkli harflerden oluşan "15 Temmuz Destanı" yazısı konuldu.

18:1413 Temmuz 2017
Gündem
Atatürk Havalimanı’nda 15 Temmuz hazırlığı
15 Temmuz Darbe girişiminin birinci yıl dönümü nedeniyle "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri" kapsamında Atatürk Havalimanı'nın ana girişindeki cadde kenarına siyah mermer üzerine kırmızı renkli harflerden oluşan "15 Temmuz Destanı" yazısı konuldu.

Ayrıca havalimanı içerisinde 15 Temmuz ile afişler, elektronik bilboardlarda ise şehitlerin  fotoğrafları yer aldı.

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Son güncelleme: 18:1513.07.2017
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