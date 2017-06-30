Ayvalık’ta tepki çeken görüntü

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (BASKİ) ait vidanjörden Ayvalık İlçesi'ndeki, mavi bayraklı Duba Plajı'nın hemen arkasındaki tepeye atık su boşaltıldığı ileri sürüldü. Bazı kişilerin çekip, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafta vidanjörden simsiyah suyun boşaltıldığı dikkati çekerken, BASKİ'den yapılan açıklamada suyun temiz deniz suyu olduğu belirtildi.

Cunda Uygulama Oteli ile yerleşim yerlerinin yakınında bulunan ve mavi bayraklı Duba Plajı’nın hemen arkasında yükselen tepeye, iddiaya göre, geçen 28 Haziran’da öğle saatlerinde BASKİ’ye ait bir vidanjör ile atık su boşaltıldı. O anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenip, sosyal medyada paylaşıldı. Kısa sürede sosyal medyada yayılan, vidanjörden simsiyah suyun boşaltıldığı görüntüler tepkilere neden oldu. Vatandaşlar, görüntülerin altına yaptıkları paylaşımlarda gelişigüzel yapıldığı ileri sürülen atık su boşaltımı ile ilgili olarak BASKİ’den açıklama yapmasını istedi.

BASKİ’DEN ‘ÇUKURDA BİRİKEN DENİZ SUYU’ AÇIKLAMASI

BASKİ’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Cunda Köprüsü deplase hattı çalışması esnasında kazılan bağlantı çukuruna, deniz seviyesinde kaldığı için taban suyu birikmiştir. Yani deniz suyu birikmiştir. Vidanjör araçlarımız sadece atık su değil zeminde ve çukurlarda biriken temiz suları çekmek için de kullanılmaktadır. O gün aracımız çukurda biriken deniz suyunu çekmiştir. Çekilen su temiz sudur’ denildi. (DHA)