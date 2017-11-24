Babasını darp eden kişiyi öldürdü

İstanbul'da 18 yaşındaki bir genç babasını döven Muharrem Yılmaz'ı pompalı tüfekle öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheli babası ve bir kişi daha gözaltına alındı.

Olay önceki gün Bağcılar’da meydana geldi. İddiaya göre; 42 yaşındaki Muharrem Yılmaz 18 yaşındaki Oktay Yalnız’a tokat attı. Dün gecen Oktay Yalnız’ın babası alkol alırken Muharrem Yılmaz’da aynı yere geldi. İkili arasında Oktay Yalnız’a tokat atma sebebiyle tartışma yaşandı. Tartışma kavgaya dönüşünce Muharrem Yılmaz, Muammer Yalnız'ı darp etti. Dayak yiyen baba oğlunu arayarak yardım istedi. Olay yerine pompalı tüfekle giden Oktay Yalnız, Muharrem Yılmaz'a peş peşe ateş etti.

Muharrem Yılmaz, vücüduna isabet eden saçmalarla hayatını kaybederken, Istanbul Emniyeti’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü soruşturma başlattı Cinayet Masası ekipleri Oktay Yalnız, babası Muammer Yalnız ve olay sırasında yanındaki arkadaşını gözaltına aldı. Emniyet’teki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.