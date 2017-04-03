Bakan Bozdağ’dan Adil Öksüz iddiası: Birileri onu Türkiye’de saklıyor!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bir özel televizyon canlı yayınında Adil Öksüz hakkında önemli açıklamalarda bulunarak, "Yurtdışına çıkabildiğine inanmıyorum. Birileri onu Türkiye'de saklıyor' dedi.

Bakan Bozdağ HSYK’nın ihraç kararları için açıklamada bulundu ve; “HSYK bir karar verecektir, müfettiş eliyle bu yürür. HSYK gelen sonuca göre değerlendirmesini yapar. Şuanda soruşturma aşamasındayız” dedi.

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“ADİL ÖKSÜZ’Ü BİRİLERİ TÜRKİYE’DE SAKLIYOR”

Bakan Bozdağ, ABD’nin Adil Öksüz hakkında darbe girişimi gecesine dair yaptığı açıklamayı işaret ederek ABD’ye seslendi ve şunları söyledi; “ABD, Adil Öksüz konusunda eğer samimi ise, FETÖ elebaşının vizesinin hemen iptal edilmesi ve tutuklanması gerekiyor. Adil Öksüz’ün yurtdışına çıkabildiğine inanmıyorum. Birileri onu Türkiye’de saklıyor” dedi.

DARBE MESAJI VEREN REKLAMLAR

Bakan Bozdağ, “FETÖ’nün sürekli kullandığı bir taktik bu, darbe teşebbüsünden önce de sonra da FETÖ sürekli tahrik ediyor, hiç merak etmeyin duruma hakimiz şu gün bir darbe olacak hepiniz dışarıdasınız mesajı veriyorlar içeridekilere. O tarih geçiyor, hiç merak etmeyin şu gün olacak diye sürekli bir beklenti oluşturuyor içeride olanlara ve onların dışarıda olan ailelerine. Aman ha çözülmeyin, dağılmayın, daha büyük bir darbe geliyor diye sürekli bir beklenti oluşturuyorlar. Gerçekte görülmüş gibi rüyalar yayıyorlar ve rüyalar üzerindena acayip bir motivasyon yapmaya çalışıyorlar oradan örgütün itirafçı olmamasını, dağılmamasını söylüyorlar. Örgütün itirafçılarını engellemek için, ‘Biraz daha sabır, yarın düze çıkıyoruz’ beklentisini yüksekte tutmak için yapıyorlar. Cezaevindekilere verilen talimat şuanda şu, ‘Herşeyi reddedin’ ve şuanda bu yapılıyor.

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Zannediyorlar ki herkes kendileri gibi haşhaşi, beyinleri uyuşmuş ve dediklerimize inanırlar. Dosyanın içerisine ‘işkence gördük’ diye işlenmesini istiyorlar, FETÖ örgütünün bu işi yapması hususundaki olayları örgütün üstünden farklı bir noktaya çekmek istiyorlar. İtirafçıların üstüne büyük baskı yapılıyor, ben şunu söylemek istiyorum bu terörist Gülen çok büyük yalanları itirafları söylüyor bunu yaparken de yalanı Allah rızası için diyerek yapıyor ve yaptırıyor. Allah rızası için yalan söylenmez, söyletilmez. Allah, Kur’an’da da onu men ediyor. İftira en büyük günahlardan birisi, bunlar en büyük iftiraları yapıyor. Bir tane insan size geliyor, ‘yarın şu olacak’ diyor ve bekliyorsunuz yarın olmadı ama 10 gün sonra oluyor, olmadı 20 gün sonra olacak diyor yüz defa değil bin defa size söylüyor 99’unda olmadı yüzüncüsünde söylüyor, siz demezmisiniz ‘Sen ne biçim adamsın, 99 tane söyledin hiç biri olmadı’ diye söyleyemiyorlar. Medyaya bakıyorsunuz bu yansımış durumda, FETÖ’nün kullandığı uyuşturma ve motivasyon taktiğidir bu. FETÖ terör örgütünün bir şey yapılma ve yaptırma kabiliyeti yoktur. Bu gerçek değişmez.

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“KILIÇDAROĞLU ELİNDE LİSTE VARSA AÇIKLASIN”

Bylockçu’lar iddiası yaptı, AK Parti içerisindekileri bilen adam CHP’nin içindekileri bilmez mi, bu da yalanın ve iftiranın bir başkasıdır. 150, 180 arası bir rakam verdi. Demekki elinden bir liste var, o zaman bu listeyi neden saklıyor? Ben diyorum ki elinde liste varsa yarından tezi yok o listeyi açıkla. Sen gazetecilere konuşuyorsun, ana muhalefetin liderisin ‘Şu kadar isim var Bylock’çu’ diye. O zaman alacaksın o listeyi bütün gazetecilere dağıtacaksın. Elinde bir belge varsa bunu açıklaması lazım, ben diyorum ki FETÖ’nün taşeronluğunu yapma, iftiraları aktaran kanal olma. Dürüst ol, net ol. Elinde bir belge varsa çık televizyonlara açıkla, savcılıklara götür ver ve deki; Benim elimde liste var, ben veriyorum bunları araştırın’ de. Neden vermiyor? Çünkü yalan söylüyor, ben de diyorum ki elindeki listeyi eğer dürüstsen açıkla. Yarın miting, toplantısı var ben çağrıda bulunuyorum; Ben açıklıyorum işte listeler’ de ve yarından tezi yok bunları açıklasın.

“AK PARTİ FETÖ İLE MÜCADELE EDEN TEK HÜKÜMETTİR”

AK Parti FETÖ ile mücadele eden en etkin hükümettir. Bugüne kadar FETÖ ile hiç kimse bizim kadar mücadele etmemiştir. Ben çok net söylüyorum herkes elini vicdanına koysun, AK Parti gelene kadar mücadele eden tek bir hükümeti bana birisi göstersin” ifadelerini kullandı.