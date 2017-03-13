Barzani’nin partisi ‘evet’ kampanyası başlattı

Türkiye ziyaretinde, göndere Kürdistan bayrağının çekilmesi ile gündeme gelen, Kuzey Irak'taki Kürt bölgesel yönetimi Lideri Mesud Barzani'nin Partisi, 16 Nisan referandumu için "evet" kampanyası başlattı.

Barzani’nin Kuzey Irak’ta Liderliğini yaptığı Kürdistan Demokrat Partisi’nin (KDP) Türkiye uzantısı, Mardin-Midyat’ta düzenledikleri basın toplantısında, 16 Nisan referandumunda “evet” oyu kullanacaklarını açıkladı. Barzani’yi, Türkiye’de MHP Lideri Devlet Bahçeli ile 16 Nisan referandumu için “müttefik” haline getiren açıklamayı, KDP Birlik İnsiyatifi Sözcüsü Ahmet Acar okudu. Acar, PKK’nın birçok Kürt şehrini haritadan silmek istercesine viran hale getirdiğini ifade ettiği basın toplantısında şöyle dedi;

“Biz KDP Birlik İnsiyatifi olarak, terör ve şiddet olayları ile insanların canlarına ve mallarına kasteden kaos ve iç savaş ittifakının karşısında olduğumuzu bu nedenle ‘Başkanlık sistemini’ öneren anayasa değişiklik paketine referandumda ‘Evet’ oyu kullanarak destek vereceğimizi kamuoyu ile huzurunuzda paylaşıyoruz.”

BAHÇELİ, BARZANİ ZİYARETİNE ÇOK KIZMIŞTI

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Kuzey Irak Kürt Bölgesi lideri Barzani’nin ziyaretinde göndere , Türk Bayrağı’nın yanına “Kürdistan bayrağı” çekilmesine çok sert tepki göstererek, “Barzani’nin bize tercih edilmesini iyi niyetle yorumlayamam” mesajı vermişti. Bahçeli şöyle demişti;

“Ne oldu da Barzani Türkiye’de, hem de şu nazik ve hassas dönemde ağırlandı? Barzani, bize tercih ediliyorsa, ki bu da bir tercihtir, asıl bunu iyi niyetle yorumlayamam, samimiyetle okuyamam. Sayın Başbakan’a millilik övgüleri yaparken, mahcup olacağımız, yüzümüzü kara çıkaracak misal ve eylemlerle karşılaşmaktan üzülüyoruz”