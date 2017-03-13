Başkent’te uluslararası fuar!

20 ayrı ülkeden farklı kategorilerde 2 bin eser, Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarında buluşacak. ATO Congresium Merkezindeki fuar 16-19 Mart 2017 tarihleri arasında gezilebilecek. Resimden fotoğrafa, heykelden özgün baskıya kadar, farklı kategorilerdeki eserlerin yer alacağı fuara, 100’ü aşkın galeri, müze, kuruluş, sivil insiyatif, üniversiteler ile 600 sanatçı da katılacak.

20 ayrı ülkeden farklı kategorilerde 2 bin eser, Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarında buluşacak. ATO Congresium Merkezindeki fuar 16-19 Mart 2017 tarihleri arasında gezilebilecek. Resimden fotoğrafa, heykelden özgün baskıya kadar, farklı kategorilerdeki eserlerin yer alacağı fuara, 100’ü aşkın galeri, müze, kuruluş, sivil insiyatif, üniversiteler ile 600 sanatçı da katılacak.

Fuarda, Soma'da yaşanan maden kazası özel bir bölümde ve madencilerin soyunma odalarının fotoğrafıyla yansıtılacak. Ayrıca, alüminyum ve atık malzemelerden yapılan eserler de yer alacak. Fuar süresince sanatçılar, koleksiyonerler, akademisyen ve gazetecilerin katılımlarıyla imza günleri, söyleşiler, dinletiler, videoart gibi etkinlikler de yapılacak.