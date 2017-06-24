Bodrum’da tatilci yoğunluğu

Muğla'nın turizmdeki lokomotif ilçesi Bodrum, 4 günlük bayram tatilini fırsat bilenlerin akınına uğradı. İstanbul'da hafta içi yaşanan trafik yoğunluğu bu sefer Bodrum kent merkezine taşındı. İlçede, yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu.

Hafta sonunun bayram tatiliyle birleşmesini fırsat bilenler, bugün mesai bitiminden itibaren yollara düştü. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerden tatil beldelerine gidenler, Bodrum’a da hareketlilik getirdi. Bayram öncesinde tatilciler, ilçe trafiğinde yoğunluğa neden oldu. İlçeye gelen araç sayısında 10 kat artış olduğu belirtilirken, özellikle Bodrum- Milas karayolu, Bodrum ilçe girişinde ve Kıbrıs Şehitler Caddesi’nde kilometrelerce kuyruk oluştu. Tatilcilerin sabırla kuyrukta bekleyip, korna çalmamaları da dikkat çekti.

Bayram süresince güvenlik tedbirleri nedeniyle ilçeye takviye polis ve jandarma ekiplerinin gönderildiği belirtildi. Ekiplerin güvenlik noktalarında ve yollarda tedbirleri üst düzeyde tuttukları öğrenildi.

Özel bir şirkette bölge sorumlusu olarak görev yapan, eşi ve 1 yaşındaki oğlu ile Gaziantep’ten bayram tatili için Bodrum’a gelen Erdem Tekgöz, “Bodrum girişinde ve şehir içinde oldukça uzun trafik kuyrukları var.

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Kimi zaman trafik durma noktasına geliyor, ama yine de sabırla bekliyoruz. Tatilimizin başlangıcı olduğu için keyfimizi bozmuyoruz” dedi.

Aynı zamanda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ramazan Bayramı nedeniyle 15 milyona yakın vatandaşın yollarda olacağını belirterek, “Vatandaşlarımız bayramda sevdiklerine daha rahat kavuşabilsin diye yoğunluğa karşı önlemlerimizi aldık. Bayram tatili süresince de Karayolları Genel Müdürlüğü'ne (KGM) bağlı otoyol ve köprülerimizden geçişleri ücretsiz hale getirdik” açıklamasını yaptı. Bakan Arslan ücretsiz ‘Alo 159' hattından yol durumlarına ilişkin bilgi alınabileceğini bildirdi.

İstanbul’da sabah 10.15 itibariyle trafik yoğunlu %6 olduğun görüldü.

DHA