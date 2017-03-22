Böyle yükseliş görülmedi

AKP Trabzon Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Emine Altuntaş, açıktan atamayla Diyarbakır Belediyesi’ne memur yapıldı. Kısa süre sonra da tayinle Trabzon’a dönüp Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı oldu...

Anlatacağımız, baş döndüren bir kariyer öyküsü. Öykünün kahramanı ise AKP Trabzon Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Emine Altuntaş… Kendi deyimiyle Emine Sultan… Emine Altuntaş, yaşadığı kent Trabzon'a 550 kilometre uzaklıkta, kayyumun yönettiği Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne Özel Kalem Müdürlüğü'ne açıktan memur yapıldı. Burada kısa süre görev yaptı.

AÇIKTAN ATAMAYLA MEMUR OLDU

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, SÖZCÜ'nün sorusu üzerine, “Emine Altuntaş, yasalardan kaynaklanan yetkiyle açıktan atamayla Özel Kalem kadromuzdan memur oldu'' açıklamasını yaptı. Diyarbakır'da bir süre görev yapan Emine Altuntaş'ın tayini mart ayında memleketi Trabzon'a çıktı. Trabzon Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı oldu ve jet hızıyla da il protokolüne girdi. Vali ve kaymakam, Facebook hesabında kendisini “Emine Sultan” olarak tanıtan Altuntaş'a ‘hayırlı olsun' ziyaretine gitti. Ayrıca AKP'nin Trabzon Milletvekilleri Muhammet Balta ve Adnan Günnar da Altuntaş'ı kutlama ziyareti gerçekleştirdi.

Emine Altuntaş'ın, namı diğer ‘Emine Sultan'ın, neden Trabzon'dan 550 kilometre uzaklıktaki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni seçtiği merak konusu olurken, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy'un da Trabzonlu olması dikkat çekti. SÖZCÜ'nün telefonla ulaşmak istediği Emine Altuntaş, aramalara yanıt vermedi.

KARİYERİ SAYMAKLA BİTMİYOR

Emine Altuntaş, Facebook hesabında isminin yanına parantez içerisinde “Emine Sultan” diye de yazdı. Altuntaş'ın profilinde, “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda İl Müdür Yardımcısı. Türk Kızılayı'nda Trabzon Şubesi'nde Yönetici. Radyo Aktif'te Radyo Programcısı. Önceden TBMM'de Milletvekili Danışmanı. Trabzon'da yaşıyor” bilgilerine de yer verildi.