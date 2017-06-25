Bozdağ: ‘Yürüyüş samimi değil’

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı yürüyüşün samimi bir yürüyüş olmadığını belirterek, "Yürüyüşlerle, tehditle, hakaretle yargının kararlarını etkileyeceğini düşünenler veya yargıdan bu yöntemleri kullananlar, istediği kararı alacağını umanlar boşuna yoruluyorlar. Boşuna kendilerine zarar veriyorlar. Şimdi hem kendilerine, hem de başkalarına sıkıntı veriyorlar. Yargıyı bu yöntemle etkilemeleri, istediği bu kararları yargıdan çıkarmaları mümkün değildir" dedi.

Bakanı Bozdağ, bayramlaşma programı için geldiği Yozgat'ta partisinin il teşkilatı tarafından düzenlenen programa katıldı, gazetecilerin sorularını cevapladı. Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yürüyüşün sadece bir kişi için yapıldığını belirterek,”Şu anda Türkiye cezaevlerinde pek çok tutuklu ve hükümlü vardır. Sadece bir kişi için yapılan bir yürüyüş. Bakıyorsunuz, hesapları kitapları başka. Bunun üzerinde o nedir diye sorarsanız bir defa CHP'nin iç tartışmalarını bertaraf etme hesabı var. Dikkat ederseniz yürüyüşten önce kongre tartışmaları vardı şimdi bu tartışmalar bitti, kongre tartışanlar da, Kılıçdaroğlu'nun etrafında yürüyüşe geçti. Hesabın biri bu. Burada bir netice almış gözüküyor. İkinci hesap Türkiye'nin uluslararası alanda aleyhine yürütülen kampanyalara destek vermek. Türkiye'nin aleyhine yürütülen irtibatsızlaştırma çalışmalarına destek vermek. Çünkü, FETÖ, PKK, DHKP-C gibi terör örgütleri ve Türkiye'nin yurt dışındaki görünürlüğünü, Türkiye'nin aleyhine çevirmek. Türkiye'nin aleyhine kanaatler, algılar oluşturmak ve hakikatlerin önüne gerçek olmayan algıları ikame etmek için büyük paralar harcıyorlar. Özellikle FETÖ, hem siyasilere hem STK'lara, hem medya mensuplarına Türkiye'nin aleyhine açıklamalar yapmak için milyonlarca para harcıyor. Sonra da bu açıklamaları alıp başka yerlere gönderiyor. İşte bu yürüyüşte FETÖ'nün diğer Türkiye aleyhtarı çevrelerin yurtdışında Türkiye aleyhine algı oluşturma projelerine bir destek anlamı taşımaktadır. Oraya da bir katkı sunuluyor. Diğer bir hesapta bu. Üçüncüsü ise 2019 seçimlerine dönük yüzde 49'u CHP'nin arkasında bir arada tutma, bir arada birleştirme hesabı olduğunu görüyoruz. Bu hesapta tutmayacaktır” dedi.

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HESAPLARI YARGIYI ETKİLEMEK

Kılıçdaroğlu'nun başka bir hesabının da, hakim ve savcıları baskı altına almak olduğunu ifade eden Bakan Bozdağ, “Yargıda görev yapan hakim ve savcıları baskı altına alarak hem FETÖ davalarında, hem darbe davalarında, hem de Kılıçdaroğlu'nun sonuç beklediği bazı takip ettiği özel davalarda özel sonuçlar çıkmasını sağlamaktır. Buradan bir kez daha ifade etmek isterim ki; yürüyüşlerle, tehditle, hakaretle, yargının kararlarını etkileyeceğini düşünenler veya yargıdan bu yöntemleri kullananlar istediği kararı alacağını umanlar boşuna yoruluyorlar. Boşuna kendilerine zarar veriyorlar. Şimdi hem kendilerine, hem de başkalarına sıkıntı veriyorlar. Yargıyı bu yöntemle etkilemeleri, istediği bu kararları yargıdan çıkarmaları mümkün değildir. Türk yargısı bundan önce olduğu gibi bundan sonra da anayasa kanun ve hukuka bağlı vicdani kanaatleriyle doğru olduğuna inandığı kararı vermeye, herhangi bir baskı, tehdit ve korkuya kapılmaksızın devam edecektir. Bundan da kimsenin şüphesi olmamalıdır” dedi.

BÜTÜN DERDİMİZ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARMAK

Darbenin kilit isimlerinden Adil Öksüz'ün yakalandıktan sonra tahliye edilmesinin, Türkiye'nin hala ana gündemlerinden birisi olduğunu kaydeden Bakan Bozdağ, “Bu olayın hemen arkasından Hakimler ve Savcılar Kurulu, hakim ve orada karar veren kişilerle ilgili soruşturma başlattı. Bir hakim ihraç edildi, diğer hakim de açıkta. Öte yandan İçişleri Bakanlığı da hem görevli polisler, hem de jandarmalarla ilgili idari tahkikat başlattı. Cumhuriyet Savcılığı da adli tahkikat başlattı. Konu inceleniyor. Bizim bütün derdimiz, burada gerçeğin ortaya çıkarılmasıdır. Bu iddianame, bugüne kadar konuşulanların dışında yeni şeylerin olduğunu ortaya koydu. Bunlarla ilgili yargılama devam edecektir. Sonuçta bu işte eli olanlar adaletten hak ettikleri cevabı alacaklardır” dedi.

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KILIÇDAROĞLU DARBE TEŞEBBÜSÜNÜ UNUTTU

Kılıçdaroğlu'nun uzun süredir 15 temmuz'a darbe dahi demediğini belirten Bakan Bozdağ, “Tabi Kılıçdaroğlu'nun, Adil Öksüz olayı ve darbe sonrası söyledikleri çok önemli. 15 Temmuz’da darbeye karşı Meclis’te onlarla beraber durduk, bombaların altında birlikteydik. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün başarısız olmasından sonra darbe teşebbüsünü unuttu. Uzunca bir zamandır 15 Temmuz'a darbe dahi demiyor. Çok nadir diyor, çaresiz kaldığı yerlerde diyor. Kahramankazan'dan geçerken söyledi. Ama onlar yeni bir darbeden bahsediyorlar 20 Temmuz'daki bir darbeden bahsediyorlar. 20 Temmuz, Türkiye'de olağanüstü halin ilan edildiği gündür. Darbe teşebbüsünde bulunanların doğurduğu tehlike ve tehdidi ortadan kaldırmak için acilen alınması gereken tedbirleri almak ve Türkiye'yi yeniden bir 15 Temmuz yaşanmasının önüne geçmek için ilan edilen Olağanüstü Hal'e karşı çıkıyor. Onu darbe kabul ediyor. Halbuki 20 Temmuz, 15 Temmuz darbe teşebbüsü yapanların devletten ayıklanması ve onların bir daha devlet içinde devlet için tehlike oluşturmaması için FETÖ'ye vurulan en büyük darbedir. Kılıçdaroğlu ‘FETÖ'ye niye darbe vuruyorsunuz' diyor. Ona bir sahip çıkma söz konusu. Tabi darbenin kontrolllü darbe oluştuğuna ilişkin FETÖ terör örgütü elebaşı, terörist başı Gülen'in yaptığı açıklamaların Türkiye'de genel başkan düzeyinde avukatlığını CHP yapmaktadır. Bu darbe teşebbüsünün kontrollü bir darbe teşebbüsü olduğunu uluslararası planda milyonlarca dolar harcayarak hem siyasilere, hem STK'lara, hem düşünce kuruluşlarına hem medyaya ve hem uluslararası bazı kurumların temsilcilerine orada istedikleri yönde raporlar hazırlatıp, makaleler yazdırıp, onun bir altlığını oluşturmaya çalışıyor. Bu altlığın Türkiye ayağını CHP oluşturuyor. Ben daha öncede söyledim. Bu konudaki samimi görüşlerini CHP'nin açıklaması lazım. Bu yürüyüşle ilgili daha öncede ifade ettim. Bir ayağı da FETÖ ile ilgili yürüyen adli süreceklerde FETÖ'ye destek vermek olduğu çok açık. Şimdi HDP'liler de katılacağını ifade ediyorlar. Bir yandan FETÖ, bir yandan HDP, öte yandan da PKK terör örgütünün siyasi kanadı beraber yürüyecekler, bunlar Türk halkını, Türk milletini temsil etmez. Türk milleti bu fotoğrafa dua etmez, destek vermez. Kılıçdaroğlu, bunu görmeli, görmezse millet onalara 2019’da bir kez daha gösterecektir” diye konuştu. DHA