CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na protesto

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Tuzla'dan Pendik istikametine yürüyüşü sırasında bir grup vatandaş pankart açarak tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu sabah basın açıklamasının ardından “Adalet Yürüyüşü”ne Tuzla’dan devam etti. Yürüyüş sırasında Kılıçdaroğlu’na yaklaşık 50 bin kişi eşlik etti. Tuzla’da ise bir grup, 15 Temmuz darbe girişiminin hatırlatıldığı pankart açarak Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi. Pankartta, “İstediğiniz kadar yol yürüyün, hiçbir adımınız bizimkilere eşit olmayacak” yazdığı görüldü.

Pankarta bazı vatandaşlar tepki gösterirken, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun o yöne bakmadığı görüldü. CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na ünlü oyuncu İlyas Salman ile kalabalık bir grup eşlik ediyor. (İHA)