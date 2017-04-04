CHP’li Yılmaz’dan ‘Kerkük’ tavsiyeleri

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, "Türkiye'nin atacağı adım şudur: O bayrak oradan inmedikçe Barzani'nin Türkiye'ye gelişine asla izin verilmemeli. Türkiye, kullandırılmamalıdır. Türkiye'nin siyasetçileri, Barzani'nin kuklası haline dönüştürülmemelidir" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında,” Türkiye, Irak nezdinde gerekli girişimleri yapmalıdır” dedi. Yılmaz konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Barzani’nin Türkiye’de altına kırmızı halılar serilip ağırlanması, Bölgesel Kürt Yönetimi’nin bayrağının göndere çekilmesi, Barzani’nin döndükten sonra Şengal ve Sincar bölgesindeki PKK unsurlarıyla peşmergenin örtülü pazarlıkları ve ondan sonra da gelen Kerkük’teki bayrak krizi. Bu iş nereye gidecek? Kerkük ve Musul’un statüleri konusundaki belirsizlik devam ettiği sürece bu çekişme bitmeyecek. Kerkük’ün eğer Bölgesel Kürt Yönetimi’ne ilhakı istenmiyorsa, bu konuda Hükümet gerçekten samimimiyse, Barzani’nin ziyareti akabinde kandırıldığını ve kullanıldığını düşünüyorsa, tavsiyemiz şudur: Birincisi, Kerkük’ün statüsünün Bölgesel Kürt Yönetimi’ne ilhakına karşı gelen Bağdat ile yakın ve birlikte çalışın. İkincisi, Kerkük’ün statüsünü değiştirmek isteyen, tek taraflı adım atmak isteyen ve oradaki kurucu unsurlarla bir istişarede bulunmayan, Irak’ta çeşitli etnik gruplar arasında çatışma ortamını hazırlayan Kerkük Valisi Necmettin Kerim hakkında soruşturma açılması konusunda Türkiye, Irak nezdinde gerekli girişimleri yapmalıdır. Türkiye’nin atacağı adım da şudur: O bayrak oradan inmedikçe Barzani’nin Türkiye’ye gelişine asla izin verilmemeli. Türkiye, kullandırılmamalıdır. Türkiye’nin siyasetçileri, Barzani’nin kuklası haline dönüştürülmemelidir. ”

İLGİLİ HABER Dışişleri'nden 'Kerkük' açıklaması

“OPERASYONUNUN SİYASİ BİR AYAĞI OLMADIĞI İÇİN AKINTIYA KÜREK ÇEKİLMEKTEDİR”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Fırat Kalkanı Harekatı’na ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Biz, IŞİD’in güney sınırımızdan püskürtülmesinden ve bu harekatın bu amaca hizmet etmesinden memnunuz. IŞİD, katil terör örgütü en azından sınırdan uzaklaştırılmıştır. Bir hedef bu açıdan askeri operasyon olarak gerçekleştirilmiş ve başarılıdır. İkinci konu, koridor oluşturulmasına bir süreliğine de olsa mani olunmuştur, bu da askeri bir başarıdır. Ancak Afrin’deki, Fırat’ın doğusundaki, PKK varlığı devam ediyor. Menbiç’teki kırmızı çizgi, pembeleşti ve PKK varlığı devam ediyor. Bu açılardan başarısızdır. Ancak askerlerimizin büyük bir fedakarlıkla ve 70 şehit vererek gerçekleştirmiş olduğu bu sınırlı operasyonunun siyasi bir ayağı olmadığı için şu anda ne yapacağı bilinmemekte ve muhtemelen akıntıya kürek çekilmektedir.”

İLGİLİ HABER Kerkük'te flaş gelişme: Referandum kararı

“BU GAYRİMEŞRUDUR, KINIYORUZ VE HİÇBİR GEÇERLİLİĞİ YOKTUR”

Öztürk Yılmaz, gazetecilerin Kerkük İl Meclisi’nin, Türkmen ve Arapların boykot ettiği oturumda kentin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne bağlanması için referandum yapılması kararı almasına ilişkin sorusunu şöyle yanıtladı:”Bu gayrimeşrudur. Kınıyoruz ve hiçbir geçerliliği yoktur. Tek taraflı böyle bir kararı almak Irak’ın toprak bütünlüğüne, istikrarına ve huzuruna kastetmektir. Bunu kesinlikle kabul etmeyiz.” DHA