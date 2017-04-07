Cinayetten aranan zanlı Ceylan’ın evinde yakalandı

İstanbul Polisi, bir cinayeti azmettirmekten mübebbet hapis alan Menderes Kutlu'yu şarkıcı Ceylan Avcı'nın lüks rezidansında yakaladı.
Adana'da 1998'de işlenen cinayette Mahmut Canpolat öldürüldü. İstanbul'da 1997 yılında yaşanan bir cinayetten gözaltına alınan Fevzi Alağaş, Canpolat'ın öldürülmesini Menderes Kutlu'nun azmettirdiğini öne sürdü. Kutlu gözaltına alındı. 3 yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakıldı. Hakkındaki dava 2016'da biten Menderes Kutlu, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Polis, Kutlu'nun İstanbul'da şarkıcı Ceylan Avcı'nın Maslak'taki rezidansında olduğunu belirledi. Daireye operasyon düzenlendi. Kutlu gözaltına alındı. Operasyon sırasında Ceylan'ın evde olmadığı belirtildi. Evde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan Menderes Kutlu'nun; gasp, çete ve sahtecilik gibi tam 18 suç kaydı bulunduğu belirlendi.