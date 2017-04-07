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Cinayetten aranan zanlı Ceylan’ın evinde yakalandı

Bir dönemin küçük şarkıcısı Ceylan’ın, cinayete azmettirdiği iddiasıyla aranan ve poliste 18 suç kaydı bulunan Menderes Kutlu’yu Maslak’taki lüks rezidansında sakladığı ortaya çıktı.

Habip ATAM
08:167 Nisan 2017
Gündem
Cinayetten aranan zanlı Ceylan’ın evinde yakalandı
Bir dönemin küçük şarkıcısı Ceylan’ın, cinayete azmettirdiği iddiasıyla aranan ve poliste 18 suç kaydı bulunan Menderes Kutlu’yu Maslak’taki lüks rezidansında sakladığı ortaya çıktı.

İstanbul Polisi, bir cinayeti azmettirmekten mübebbet hapis alan Menderes Kutlu'yu şarkıcı Ceylan Avcı'nın lüks rezidansında yakaladı.

Adana'da 1998'de işlenen cinayette Mahmut Canpolat öldürüldü. İstanbul'da 1997 yılında yaşanan bir cinayetten gözaltına alınan Fevzi Alağaş, Canpolat'ın öldürülmesini Menderes Kutlu'nun azmettirdiğini öne sürdü. Kutlu gözaltına alındı. 3 yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakıldı. Hakkındaki dava 2016'da biten Menderes Kutlu, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

CEYLAN'IN EVİNE BASKIN

Polis, Kutlu'nun İstanbul'da şarkıcı Ceylan Avcı'nın Maslak'taki rezidansında olduğunu belirledi. Daireye operasyon düzenlendi. Kutlu gözaltına alındı. Operasyon sırasında Ceylan'ın evde olmadığı belirtildi. Evde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

TAM BİR SUÇ MAKİNESİ

Gözaltına alınan Menderes Kutlu'nun; gasp, çete ve sahtecilik gibi tam 18 suç kaydı bulunduğu belirlendi.

Son güncelleme: 08:1807.04.2017
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