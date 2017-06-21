Çocuklar sokak ortasında uçucu madde için birbirini darp etti

Türkiye'yi kahreden görüntülere bir yenisi daha eklendi. Bu kez de küçücük çocuklar uyuşturucu için birbirine girdi. Adana'da poşete koydukları uçucu maddeyi süs havuzunda serinlerken çekmek isteyen çocuklar kavga etti. 14 yaşlarındaki çocuk, 10 yaşlarındaki çocuğun elinden uçucu maddeyi darp ederek aldı, o da diğerine kaya fırlattı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, 8-10 yaşlarındaki iki çocuk, serinlemek için belediyenin süs havuzuna girdi.

Bu sırada 10 yaşlarındaki çocuk, poşet içine koyduğu uçucu maddeyi çekmeye başladı. Bir süre uçucu maddeyi çektikten sonra 8 yaşlarındaki çocuk aynı maddeyi alarak çekmeye başladı.

Bunun üzerine büyük olan, küçük çocuğun elindeki uçucu maddeyi zorla alıp çekmeye devam etti.

Bir süre sonra da 14 yaşlarında bir başka çocuk gelerek maddeyi istedi. Vermek istemeyen çocuğu darp edip zorla elindeki maddeyi aldı.

Bir süre maddeyi çeken çocuğa bu kez de ağlayan 10 yaşlarındaki çocuk saldırdı.

Uçucu madde bağımlılığından gözü dönen ve kendinden büyük çocuğu kovalayan çocuk, eline geçirdiği bir kaya parçasını ona fırlattı.

Atık kağıt aracının arkasına saklanan çocuğa, şans eseri kaya isabet etmedi. Çocuklar daha sonra süs havuzun etrafından uzaklaşarak gözden kayboldu.

İLGİLİ HABER Bonzaiden çok daha tehlikeli! Bu madde 'Zombiye' dönüştürüyor!..

İLGİLİ HABER Türkiye'nin vahim bonzai tablosu

İLGİLİ HABER Böylesi ilk! Polis, otoyol kenarında Bonzai içen 10 kişiyi gözaltına aldı

İLGİLİ HABER Cinayet sanığı: Bonzai içiyorum, hafıza kaybı yaşıyorum

İLGİLİ HABER Bonzai Meclis'te: Aileler perişan AKP duyarsız

İHA