Cuma namazı sonrası Kudüs protestosu

ABD'nin Kudus'ü İsrail'i başkenti olarak tanımasının ardından bugün Türkiye'nin bir çok yerinde protesto gösterileri gerçekleştiriliyo

ABD’nin Kudus’ü İsrail’i başkenti olarak tanımasının ardından bugün Türkiye’nin bir çok yerinde protesto gösterileri gerçekleştiriliyor. Cuma namazı sonrası cami önlerinde toplanan vatandaşlar pankart ve sloganlarla ABD ve İsrail’i protesto ediyor.

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FATİH CAMİİ’NDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

İstanbul’daki protestoların adresi Fatih Camii oldu. Cami avlusunda toplanan kalabalık ellerinde Filistin ve Türkiye bayraklarıyla ABD’nin Kudus kararını protesto etti. Cuma namazı öncesinde toplanmaya başlayan vatandaşlar ellerinde “Kudüs Müslümanların onurudur”, “Kudüs Müslümanların şerefidir”, “Kudüs Müslümanların istiklal ve istikbalidir” yazılı dövizler taşıyor. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı cami avlusundan “Katil İsrail, işbirlikçi ABD”, “Kudüs bizimdir, bizim kalacak” sloganları ve tekbir sesleri yükseliyor. Grup, Saraçhane’ye yürüyerek burada açıklama yapacak.