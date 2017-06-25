Dağlıca gazisinin ailesiyle yaşadığı ev yandı

Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Ketenciler Köyü'nde gazi Astsubay Kıdemli Çavuş Uğur Sezer'in ailesiyle birlikte yaşadığı ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Ketenciler Köyü’nde gazi Astsubay Kıdemli Çavuş Uğur Sezer’in ailesiyle birlikte yaşadığı ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Yangın, saat 04.00 sıralarında köydeki Kahyalar Mahallesi’nde meydana geldi. 17 Ekim 2015 tarihinde Hakkari Dağlıca´da bölücü terör örgütü PKK´ya yönelik düzenlenen operasyonda yaralanan Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda görevli Astsubay Kıdemli Çavuş 24 yaşındaki Uğur Sezer’in, babası Ahmet ve annesi Şerife Sezer ile birlikte yaşadığı tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Gazi Uğur Sezer’in gezmek için İstanbul’da olduğu sırada çıkan yangını fark eden baba Ahmet ve anne Şerife Sezer, yangını kendi imkanlarıyla söndürmeyince itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede tüm evi saran yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, itfaiyenin 2 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

Yangını söndürmeye çalışırken ayağından yaralanan Ahmet Sezer ile dumandan etkilenen Şerife Sezer, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çitfin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Yangının müdahale edenlerden Ahmet Akman, “Çatıdan alevlerin çıktığını gördük. Evdekiler bir anda aşağıya indi. Ondan sonra itfaiyeye telefon ettik. Tüpleri dışarıya çıkarttık. Bir hayvan vardı onu kurtardık” dedi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.