Darbe komisyonu raporuna son dakika eki! CHP ‘FETÖ’yü cesaretlendirmekle’ suçlandı

TBMM'de 15 Temmuz darbe girişimini araştıran komisyon raporunda son dakika gelişmesi: Tamamlanmış, Komisyon Başkanı'nın bir ay önce basın toplantısı ile açıkladığı rapora son dakika eklemesi yapıldı. Eklemede, CHP başlangıçta darbe karşıtı dayanışmaya girmekle birlikte, ilerleyen zamanda "FETÖ'yü cesaretlendirecek" söylem ve hareketlere başvurmakla suçlandı. Özellikle de CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kontrollü darbe" açıklamaları çok sert eleştirildi.

Raporun “Darbe Girişiminin ve Darbe Girişimine Karşı Alınan Tedbirlerin Etkileri' başlıklı ana bölümünde bulunan ‘2.2.3 Siyaset'alt başlığına yapılan eklemeler şöyle;

– “Anamuhalefet partisinin (CHP) FETÖ'nün siyasi emellerine hizmet eden tutum ve davranışları 15 Temmuz darbesine giden süreçte FETÖ/ PDY terör örgütünü cesaretlendirici bir nitelik taşımıştır”

-“Anamuhalefet partisinin lider ve yöneticileri bir suç örgütü olduğu ortaya çıkmış olan FETÖ'yle böylesine iltisaklar ve meşru siyaset açısından hukuk dışı, kabul edilemez irtibatlar geliştirirken, hem siyasi rakipleri tarafından, hem devlet organları tarafından, hem de kendi partisinin yöneticileri tarafından (Örneğin Prof. Birgül Ayman Güler-CHP İzmir Milletvekili ve PM Üyesi) defalarca uyarılmıştır”

– “CHP liderinin özellikle 17/25 Aralık'tan sonra FETÖ'yle senkronize davranışlar sergilemesinin, söylem birliği içine girmesinin, FETÖ'nün servis ettiği hukuk dışı malzemeleri kullanmasının, 15 Temmuz sonrası FETÖ davalarına gösterdiği karşıtlık ve FETÖ'yü aklama girişimlerinin bir anayasal kurum olan anamuhalefet partisi tarafından niçin ısrarla bir politika tarzı olarak benimsendiği anlaşılmamaktadır.”