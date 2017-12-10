Devlet Bahçeli’den ‘ittifak’ açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Antalya'daki Belediye Başkanları Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, seçim ittifakı konusunda, “Bizimki bir öneri, tartışmak için değil de, C ittifakı da Türkiye için bir öneri olabilir. Aynı zamanda Cumhur ittifakı demektir.” dedi. Bahçeli’nin açıklamaları şöyle;

“MHP’de söz konusu olmayan konulardır, bizim bu konuda bir değerlendirmemiz olmaz. MHP’de soruşturmayı gerektirebilecek bir hata olmaz. Hizmette eksiklik olsa da tamamlanır ama hata kusura dönüştürülürse başka şeyler olur. Bizim belediye başkanlarımızın, eskiden beri söyleriz, alnımız açıktır, başardığında öpülmek üzere, ensemiz açıktır, kabahatte tokat yemek üzere.

Biz tartışmak için söylemedik, ittifak kapalı açık, geçmişte de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçen değişiklikler sırasında bazı gruplar oldu. Önümüzdeki seçimlerde eğer yüzde 49 ittifakı, CHP, HDP, İP ile birlikte götürmek istiyorlarsa bunlara bir zemin vermek lazım. Hukuki dayanağı olan bir ittifaka gitsinler. Bizimki bir öneri, tartışmak için değil de, C ittifakı da Türkiye için bir öneri olabilir. Aynı zamanda Cumhur ittifakı demektir.

ABD’NİN KUDÜS KARARI

1.5 milyarı aşkın Müslüman var dünyada. Trump’a ve İsrail’e karşı intifada bulunmalarında çok büyük bir fayda var. Zannediyorum Cumhurbaşkanlığı’nın İstanbul’da yapacağı toplantıya davet edilen bütün Müslüman ülkelerin katılmasında fayda var.

RIZA SARRAF DAVASI

Çaprazdan kurtartılar bakalım, önümüzdeki günlerde neler olacak? Sarraf Türkiye’ye getirilmeli, Türk yargısında yargılanmalıdır.”