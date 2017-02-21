Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: El Bab sonrası hedef Rakka

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lefkoşa'da yaptıkları baş başa ve heyetle arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu hedeflerinin El-Bab'tan sonra Rakka olduğunu belirterek, "Doğru gruplarla, etnik temizlik yapacak kendi amacına ulaşmak isteyen gruplarla değil, doğru strateji ve doğru gruplarla Rakka konusunda adım atabiliriz." dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lefkoşa'da yaptıkları baş başa ve heyetle arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu hedeflerinin El-Bab'tan sonra Rakka olduğunu belirterek, "Doğru gruplarla, etnik temizlik yapacak kendi amacına ulaşmak isteyen gruplarla değil, doğru strateji ve doğru gruplarla Rakka konusunda adım atabiliriz." dedi.

El-Bab’tan sonra hedefin Rakka olduğunu belirten Çavuşoğlu, “Bizim tutumumuz son derece nettir. Araziyi ve Suriye’yi biliyoruz. Suriye halkı bizim kardeşimizdir. Yanlış adımlardan vazgeçmemiz lazım. Her şeyden önce DEAŞ’e karşı, YPG-PKK gibi bir terör örgütüyle hareket etmek yılanla yatağa girmek demektir. Dolayısıyla ABD’li dostlarımıza, yeni yönetime bir önceki yönetimim yaptığı vahim hatalardan dönmesini istedik.” dedi.

Dışişleri Bakanı sözlerini şöyle sürdürdü: “Koalisyonun içerisinde 65 ülke var. Öne çıkan ve aktif katkı sağlayan ülkelere bakıldığında Almanya, Türkiye, Fransa, İngiltere, Amerika, Suudi Arabistan, yer yer Katar. Bu ülkelerin özel kuvvetleri yok mu? Var. Ilımlı muhalif var mı? Var. Hepsi yerel insanlar. Yüzde 99 Sünni Arap olan bir şehre Şii milisleri sokmak çok tehlikelidir. O yüzden Haşdi Şabi, Musul’a bugüne kadar kadar sokulmadı. PKK terör örgütünü YPG terör örgütünü sokmak da o kadar tehlikelidir. Bunun altını çiziyoruz. İki şeytan arasında oradaki insanları tercih yapmaya zorlamayın.” dedi.

Çavuşoğlu, “Tüm olumsuzluklara rağmen, bu yapıcı yaklaşımımıza karşılık verilmemesine rağmen ve geçtiğimiz üç dört ay içinde sık sık arızaların yaşanmasına rağmen biz yapıcı tutumuzu hep sürdürdük.” dedi.

Çavuşoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Geldiğimiz noktada maalesef Rum tarafının hiç yapıcı olmayan tavırlarını daha sık görmeye başladık. Cenevre’de Yunanistanla beraber sergiledikleri tavır, esasen Yunanistan’ın ve Rum tarafının çözüme hazır olmadığını gösterdi. Oysa biz hem Türkiye olarak hem KKTC olarak kendisine güvenen iki devlet ve insanlar olarak ne istediğimizi ve ne istemediğimizi gayet olgun bir şekilde ortaya koyduk.”

Dışişleri Bakanı ardından şunları kaydetti: “Burada Türk tarafının, KKTC Türk toplumunun Ada’nın eşit bir toplumu ve üyesi olduğunu hem Rum tarafı, hem de tüm dünya kabul etmek zorundadır. Aksi takdirde bir çözümün olmayacağını bilmeliler, biliyorlar. Fakat daha önce Mont Pelerin’de masadan kalkamalar, izin istemeler, ayrılmalar, bunların hepsini bir şekilde tolere ettik. Fakat Enosis kararıyla, esasen Rum tarafı gerçek niyetini ortaya koymuştur ve o eski rüyalardan uyanmadığını herkese göstermiştir. Maalesef çok talihsiz bir adımdır, zamanlaması bakımından manidardır. Tam müzakerelerde artık sona doğru yaklaşırken meclise bu Enosis kararının getirilmesi ve kabul edilmesi manidardır. Rum Kesimi’nin niyetinin ne olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Esasen, bu karardan sonra da Rum liderin bunu hafife almaya çalışması, tarihi bir olguyu basit bir atıf olarak değerlendirmeye çalışması Rum tarafının

Ada’da kapsamlı çözüme yönelik samimiyeti konusunda ciddi şüphe uyandırmıştır.”

Yaşanan Krize de değinen Çavuşoğlu, “Rum liderin saldırgan tutumu, kapıyı çarpıp çekip gitmesi, sonra da ‘Efendim ben sigara içmeye gidiyordum aslında diye çark etmeye çalışması da samimiyetten uzak bir tavırdır.” diye konuştu.

Dışişleri Bakanı ardından şunları kaydetti: “Junker’e yazdığın mektupta 80 milyonun Avrupa’yı istila edeceği gibi yalanlardan da imtina etmek gerekiyor. Dürüst olacağız. Bundan sonra da yapıcı olmak istiyoruz. Ama sürecin devam etmesi için Rum tarafının yaptığı hatayı düzeltmesi gerekir. Son derece kışkırtıcı ve güvenlik konusunda da bizim ve Kıbrıs Türk’ünün ne kadar haklı olduğunu da ortaya koyan bu hatalarından dönmesi gerekiyor. Şunu iyi bilsinler ki Türkiye olarak Kıbrıs Türk’ünün yanında olmaya devam edeceğiz. Ada’daki kardeşlerimizin huzur ve güvenliğine desteğimizi sürdüreceğiz. Bu mesajım özellikle Enosis hayallerinden hala vazgeçmeyenlere ve onlara alet olanlaradır.”

Bakan Çavuşoğlu, “Türkiye ve Rusya’nın S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin yürüttüğü görüşmelere ilişkin, “S-400 (hava savunma sistemi) ile ilgili görüşmelerimiz olumlu bir şekilde seyrediyor.” diyerek şunları kaydetti: “Yüzde 99 Sünni Arap bir şehre Şii milisleri sokmak çok tehlikelidir. O yüzden Haşdi Şabi, Musul’a bugüne kadar kadar sokulmadı. (Rakka operasyonuna) PKK terör örgütünü YPG terör örgütünü sokmak da o kadar tehlikelidir”

DHA