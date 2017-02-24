El Bab’da IŞİD saldırısı! En az 45 kişi yaşamını yitirdi

El Bab'da IŞİD terör örgütü tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk bilgilere göre 45 kişi yaşamını yitirdi. Yaralananlardan 40'ın üzerinde kişi tedavi için Kilis'e getirildi. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

El Bab'da IŞİD terör örgütü tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk bilgilere göre 45 kişi yaşamını yitirdi. Yaralananlardan 40'ın üzerinde kişi tedavi için Kilis'e getirildi. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Savunma Bakanı Fikri Işık’ın Fırak Kalkanı Harekatı kapsamında TSK ve ÖSO’nun dün El Bab’da kontrolü büyük ölçüde sağlandığını açıklamasından bir gün sonra bölgeden yine kötü haberler gelmeye devam ediyor.



Değişik haber kaynakları can kayıpları hakkında farklı açıklamalar yaptı. Askeri kaynaklar IŞİD tarafından düzenlenen bombalı araç saldırısında 6 ÖSO unsuru ve 35 de masum sivil vatandaşın hayatını kaybettiğini duyururken dış basın 60’a yakın kişinin yaşamını yitirdiğini yazdı. Ölen sayısının artmasından endişe ediliyor. Patlamanın şiddetiyle bazı cesetlerin kömürleştiği, tanınamaz halde olduğu kaydedildi.





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Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü, Suriye’de El Bab yakınlarında IŞİD’e karşı mücadele veren Suriyeli muhaliflere bomba yüklü araçla bu sabah düzenlenen saldırı sonucunda en az 45 kişinin öldüğünü, onlarca kişinin de yaralandığını duyurdu.

HULUSİ AKAR SINIRDA

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da beraberinde kuvvet komutanları ile birlikte Gaziantep’e geldi. Burada çeşitli inceleme ve denetlemelerde bulunan Orgeneral Akar, daha sonra Fırat Kalkanı Harekatı’nın sürdürüldüğü sınır hattındaki Kilis’e geçti. Orgeneral Akar ve beraberindekilerin, burada denetlemelerin yanı sıra harekatın son durumuna ilişkin brifing aldığı öğrenildi.

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Gözlem Örgütü, bomba yüklü araçla düzenlenen saldırının El Bab’ın kuzeybatısında muhalif mevzilerinin 7-8 kilometre gerisindeki Susyan’da ÖSO’ya ait askeri ve güvenlik merkezlerini hedef aldığını duyurdu.

Saldırıda yaşamını yitirenlerin çoğunluğunu sivillerin oluşturduğu bildirildi.

Olayın meydana geldiği Susyan kasabası, ÖSO ve TSK’nın dün ele geçirdiği El Bâb’ın yaklaşık 7 kilometre uzağında bulunuyor.