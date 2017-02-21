El Bab’da sona doğru…

Fırat Kalkanı Harekâtı'yla terör örgütü IŞİD'in köşeye sıkıştırıldığı El Bab'da Mehmetçiğin ve ÖSO güçlerinin faaliyetleri devam ediyor. Bölgede zaman zaman çok sert çatışmalar yaşanıyor. Kent içerisinde yuvalanan IŞİD unsurları keskin nişancılarla saldırmaya çalışıyor. Mehmetçik adeta santim santim ilerleyişini sürdürüyor.

Fırat Kalkanı Harekâtı'yla terör örgütü IŞİD'in köşeye sıkıştırıldığı El Bab'da Mehmetçiğin ve ÖSO güçlerinin faaliyetleri devam ediyor. Bölgede zaman zaman çok sert çatışmalar yaşanıyor. Kent içerisinde yuvalanan IŞİD unsurları keskin nişancılarla saldırmaya çalışıyor. Mehmetçik adeta santim santim ilerleyişini sürdürüyor.

Terör örgütü IŞİD’in kuşatma altında tutulduğu Suriye’nin kuzeyindeki El Bab kentinde operasyon tüm hızıyla sürüyor. Bölgedeki son gelişmeleri aktaran Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar “Her taraf bubi tuzak ve mayın dolu. Mehmetçik temizleye temizleye çatışa çatışa ilerliyor” dedi.

‘ÇATIŞA ÇATIŞA İLERLİYORLAR’

İşte bölgeyi en iyi bilen isimlerden Ağar’ın son El Bab değerlendirmesi “Mehmetçiklerin vatana selamı var. Temizliğe devamdalar. Zaman zaman çok sert çatışmalar çıkıyor. Bu çatışmaların sembol silahı ZSU 23-2… IŞİD, Mehmetçik’e Zsu 23-2’lerle sürekli ateş açıyor. Keskin nişancılarla etkili olmaya çalışıyor. Her taraf bubi tuzak EYP-GYP mayın dolu. Temizleye temizleye çatışa çatışa ilerliyorlar”

EL BAB HAFTALARDIR KUŞATMA ALTINDA

24 Ağustos’ta başlayan Fırat Kalkanı Harekatında kısa sürede Cerablus-Azez hattı IŞİD teröristlerinden temizlendi. Güneye doğru ilerleyen operasyonda en önemli hamle El Bab’ın IŞİD’den alınması olacak. Terör örgütü için hayati önemdeki kent, haftalardır kuşatma altında tutuluyor. Irak’ın en büyük ikinci kenti Musul’da da 17 Ekim’den bu yana kuşatma altında tutulan terör örgütü, geçen yıl elindeki toprakların dörtte birini kaybetti. Irak’ta Felluce, Libya’da Sirte gibi kentlerden temizlenen kanlı örgüt, El Bab ve Musul’u da kaybetmesi halinde Rakka’ya sıkışacak. Türkiye ve ABD, Rakka’da nasıl bir adım atılacağını karara bağlıyor. Başbakan Binali Yıldırım, hafta sonu Türk askerinin Rakka’da yer alacağını ancak danışmanlık yapacağını söylemişti.