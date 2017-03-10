El konulan 34 şirket Gülen’i ziyaret eden vekile emanet

Feto’yu ziyaret eden 12 vekilden biri olan AKP’li Fatoş Gürkan, FETÖ soruşturmasında TMSF’ye devredilen 34 şirketin yönetim kuruluna atandı

Feto’yu ziyaret eden 12 vekilden biri olan AKP’li Fatoş Gürkan, FETÖ soruşturmasında TMSF’ye devredilen 34 şirketin yönetim kuruluna atandı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmasında el konulan ve TMSF'ye devredilen 34 şirketin yönetimine, Fetullah Gülen'i Pensilvanya'da ziyaret eden AKP Adana eski Milletvekili Fatoş Gürkan atandı. SÖZCÜ, 2012'de yaşanan ve AKP ile FETÖ arasındaki kavganın başlangıcı sayılan MİT krizi sonrası gerçekleşen Pensilvanya ziyaretini, 26 Eylül 2016'da “Hepiniz Oradaydınız” manşeti ile kamuoyuna duyurmuştu.

BAŞINI ÖRTÜP, ZİYARET ETMİŞ

Başını örterek Fetullah Gülen'i Pensilvanya'da ziyaret eden ve hatıra fotoğrafı çektiren 12 milletvekili arasında bulunan Gürkan, şimdi FETÖ'den el konulan şirketleri yönetecek. Gürkan'ın yönetimine getirildiği şirketler arasında; Vural Plastik, Başaran Cam, Kardeşler Unlu Mamuller, Koza İnşaat, Koza Elektrik, Yıldız Radyo, Coşkun Giyim, Yağmur Mobilya ile Süvari Giyim de bulunuyor.

‘BENİ SAYIN BAKAN ATADI'

Gürkan, SÖZCÜ'nün sorularını cevapladı ve “Sayın Bakan tarafından görevlendirildim. Her şirketten ayrı ayrı huzur hakkı almıyorum. Aldığım aylık ücret 10 bin liranın altında. Yalısı olan gazeteciler benden çok kazanıyor'' dedi. 23. ve 24. dönemde AKP'den Adana milletvekilliği yapan Gürkan şunları söyledi: 'Ben 34 şirkete kayyum olarak değil yönetim kurulu üyesi olarak atandım. Bizzat Sayın Bakan tarafından 34 şirketin yönetiminde görevlendirildim. Ancak her şirketten ayrı ayrı huzur hakkı almıyorum. Yüksek ücret aldığım yönündeki spekulasyonlar gerçeği yansıtmıyor. Bu görevler nedeniyle yalısı olan gazetecilerden daha fazla kazanmıyorum.”

‘ALDIĞIM PARA ÇOK DEĞİL'

AKP'li eski vekil Gürkan şöyle devam etti: “Mahkemece el konulan ya da TMSF'ye devredilen şirketlerde görevlendirilen kayyum veya yönetim kurulu üyelerine, aylık bin ila 7 bin lira arasında değişen ücret ödeniyor. Benim aldığım aylık ücret 10 bin liranın altında… Başına getirildiğim şirketler, memlekete katkı koyan ve üretim yapan şirketler… Amacımız bu şirketleri zarar ettirmeden yönetmek. Allah mahcup etmesin.”