Erdoğan: İzmir’de büyük bir felaketin önüne geçildi

Şanlıurfa'da açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda buludu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İzmir’deki terör saldırısına ilişkin olarak, “Alınan güvenlik önlemleri sayesinde teröristler hedeflerine ulaşamadan durdurulmuş, büyük bir felaketin önüne geçilmiştir” dedi.

Erdoğan, “Öyle durmak yok, şehitlerimiz var. Canımız yanıyor. Ama onların dainlerine girdik, tepeliyoruz, tepelemeye devam edeceğiz. Kardeşlerim Cerablus’a girdik mi, El Rai’ye girdik mi, El Bab’ı kuşattık mı; ve şehitlerimizi 1’e 10 katlıyoruz. Her şeyin onlara bedeli daha ağır oluyor” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşmasından satır başları

Dün İzmir’de yaşanan terör saldırısında şehit olan adliye çalışanımıza ve polis memurumuza Allah’tan rahmet diliyorum. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte ele geçirilen silahlar, bombalar, roketler ve mühimmat teröristlerin oraya büyük bir katliam için geldiğini gösteriyor. Alınan güvenlik önlemleri sayesinde teröristler hedeflerine ulaşamadan durdurulmuş, büyük bir felaketin önüne geçilmiştir. Türkiye’nin üstüne salınan gözünü kan bürümüş katil sürüleri, aleni bir işbirliği halinde saldırılarına devam ediyorlar.

Hiç endişeniz olmasın. Bizler hiçbir beşeri gücün önünde eğilmedik, sadece Rahmanın önünde rükuya eğildik. Başkası asla. Kardeşlerim bu konuyla ilgili de her zaman biliyorsunuz, parlamentoya gelir, geçmesi halinde bana onaya geldiği zaman ben bunu onaylarım. Çünkü, bir katili affetmek devletin hakkı değildir, ben böyle inanıyorum. Ancak maktulün varislerinin hakkıdır, affederse onlar affeder. Devlet karşısına karşı işlenen suçlarda af yetkisine sahiptir. Yoksa bu vahşileri, bu alçakları, bu teröristlerin masum insanları öldürmesi neticesinde barındırmak, beslemek zorunda değiliz. Kardeşlerim bölücü örgütün bıraktığı yerden DEAŞ, onun bıraktığı yerden FETÖ bu ihanet nöbetini devralıyor. Bu örgütleri birileri özellikle besleyip, silahlandırıp, yönlendirip Türkiye’nin üstüne salıyorlar. Yiğitçe ortaya çıkıp bizimle mücadele edemeyenler terör örgütleri üzerinden bizi yola getirmeye çalışıyorlar. Ne diyoruz; mert dayanır namert kaçar. Biz millet olarak tarihimizin önünde, tarihimizin hiçbir döneminde kaçmadık. Bu millet, ölürsem şehit, kalırsam gaziyim diyerek 15 Temmuzda en güçlü silahlarla üzerine gelen darbecileri püskürtmüş bir millettir. Böyle bir milletin terör örgütlerine, ciğeri beş para etmez teröristlere boyun eğeceğini sananlara yazıklar olsun. Bunca masumun kanını dökenler, şunu unutmayın; yaptıklarının yanına kar kalacağını düşünüyorlarsa onlara bir kez daha yazıklar olsun. Ne diyor Yunus Emre? Olsun be, yaradan vardır. Sanma ki zalimin ettiği kardır. Mazlumun ahı indirir şahı, her şeyin bir vakti vardır. Bizler kaderin üzerindeki kadere iman etmiş insanlar olarak işte bu anlayışla mücadelemizi yürütüyoruz, yürüteceğiz.

Türkiye bu musibetin üstesinden mutlaka gelecektir. Dün İzmir’de teröristin üstüne aslanlar gibi atılan polisimizi gördünüz değil mi. Ne diyor şair, insan büyür beşikte, mezarda yatmak için. Ve kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için. Bu ülkede, İzmir’deki polisimiz gibi 79 milyon, hatta 80 milyon kahraman var. İşte kahramanlar bir arada. İşte Rabia meydanı. Bu ülkede tek başına darbecilere kök söktüren Ömer Halisdemirler var. Bu ülkede tanklara meydan okuyan benim hanım kardeşlerim, gençler, yaşlılar var. Allah aşkına böyle bir ülkeyi dize getirmeye kimin gücü yeter. Türkiye, tarihinin en güçlü devlet-millet bütünleşmesini sağlamış olarak yoluna devam ediyor. Bu topraklarda eylem yapan terör örgütlerinin hem de sınırlarımızın yanıbaşında hain emeller peşinde koşanları tepeleyerek mutlaka 2023 hedeflerimize ulaşacağız. 2053’e, 2071’e de ulaşacağız. Ama bunun için, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Değerli kardeşlerim, Urfa işgale karşı direnerek kendi bağımsızlığını kendisi kazanmış, bu sebeple de “Şanlı” sıfatını almıştır. Böylece Şanlıurfa olmuştur. Bugün de Şanlıurfa Türkiye’nin terörle mücadelesinde en önde yer alan, bölgesindeki insani krizler karşısında sergilediği duyarlılıkla dünyanın en büyük ödüllerine layık şehrimizdir. Terörle mücadelede 12 Şanlıurfalı askerimiz, polisimiz şehit oldu. Darbe girişimi sırasında da 4 Şanlıurfalı kardeşimiz FETÖ ihanet çetesinin karşısına kahramanca dikilip şahadet makamına ulaştı. Bir kez daha tüm şehitlerimizle birlikte Şanlıurfalı şehitlerimize de Allah’tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Şu an karşımızda 4 şehit daha görüyorum, bunlar da Dolmabahçe’deki stadın orada şehit olan kardeşlerim. “Urfalıyım, dağlıyam, bahçeliyem, bağlıyam, ben yürekten vuruldum ciğerimden bağlıyam…” Şanlıurfalıları ve 79 milyon vatandaşımızın tamamını yüreğinden vuranlar hak ettikleri cezalara çarptırılıyorlar, çarptırılmaya devam edecekler. Öyle durmak yok, şehitlerimiz var. Canımız yanıyor. Ama onların dainlerine girdik, tepeliyoruz, tepelemeye devam edeceğiz. Kardeşlerim Cerablus’a girdik mi, El Rai’ye girdik mi, El Bab’ı kuşattık mı, ve şehitlerimizi 1’e 10 katlıyoruz. Her şeyin onlara bedeli daha ağır oluyor.