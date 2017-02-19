Erdoğan’dan ‘Mehmet Şimşekli’ anayasa örneği

Cumhurbaşkanı Erdoğan mevcut sistemdeki 'yetki alanı tartışmasını' Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in eski eşi ile anlattı. Miting alanındaki Şimşek ve şimdiki eşi de bu 'anıyı' gülümseyerek dinledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mevcut sistemdeki 'yetki alanı tartışmasını' Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in eski eşi ile anlattı. Miting alanındaki Şimşek ve şimdiki eşi de bu 'anıyı' gülümseyerek dinledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir dizi açılış töreni için geldiği Gaziantep’te yeni anayasa referandumuna ilişkin miting düzenledi. Yeni anayasa için “Türkiye’nin içinden geçtiği nazik dönemde güçmü bir yönetime ihtiyacı var. Sistemi değiştirmek zorundayız” diyen Erdoğan geçmişte Başbakanlık yaptığı dönemde Cumhurbaşkanı ile yaşadığı yetki polemiğini de anlattı.

Ahmet Necdet Sezer’in Cumhurbaşkanlığı yaptığı dönemde, şu an Başbakan Yardımcısı olan Mehmet Şimşek’i Merkez Bankası Başkanı olarak atamak istediğini belirten Erdoğan “O zamanki Cumhurbaşkanı buna karşı çıktı. Sebebini sorduğumda ise sadece ‘olmaz’ dedi. Ben tekrar sebebini öğrenmek için ‘neden’ diye sordum. Açıklama yapmadı. Ben de ona ‘Eğer eşinin başörtülü olduğunu düşünüyorsanız değil. Hatta Amerikalı’ dedim. Ama atamadı… Eninde sonunda Cumhurbaşkanı arasında bir çatışma kaçınılmazdır. Herkes yetki ve güç sahibi olduğunda orada işler yürümez” diye konuştu.

“YERİNE GETİRMEYENİ İFŞA EDECEĞİM”

Erdoğan konuşmasında ayrıca işşizlik sorunu için başlatılan ‘istihdam seferberliği’ne de değinerek “Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi de buna 15 bin ek istihdam sözüyle katıldı.

Söz verip de yerine getirmeyen hepsini tüm ülkeye ifşa edeceğimi de burada söylemek isterim” dedi.

MEHMET ŞİMŞEK’İN ESKİ EŞİ

Erdoğan’ın sözlerini protokolde bulunan Mehmet Şimşek ve şimdiki eşi Esra Kaya Şimşek de gülümseyerek izledi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Erdoğan’la Sezer’in ‘tartışmasına’ konu olan ABD’li eşi Annalise Granwald’dan 2009 yılında boşanmış ve hayatını Esra Kaya ile birleştirmişti.