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Erdoğan’dan referandum tweeti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksaray'da yeni sistemin adını açıkladıktan sonra akşam saatlerinde twitter hesabından bir mesaj paylaşarak 16 Nisan'da evet diyeceğini açıkladı.
20:2810 Şubat 2017
Gündem
Erdoğan’dan referandum tweeti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aksaray'da yeni sistemin adını açıkladıktan sonra akşam saatlerinde twitter hesabından bir mesaj paylaşarak 16 Nisan'da evet diyeceğini açıkladı.

Aksaray’da, 16 Nisan’da yapılacak referandumda oylamaya sunulacak yeni sistemin adını açıklayan Erdoğan, “Bunun adı Türk tipi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Biz farklı bir sistemle geliyoruz yani cumhurbaşkanının aktif olarak bir partisi olacak. Buna ne diyoruz, ‘evet’ mi?” dedi.

TWİTTER’DAN DA OYUNU AÇIKLADI

Referandum öncesi sosyal medyada devam eden “Evet-Hayır” furyasına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Akşam saatlerinde de sosyal medyada bir paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ben 16 Nisan’da tek millet için, tek bayrak için, tek vatan için, tek devlet için Evet diyorum” dedi.

İşte o tweet;

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Son güncelleme: 20:4310.02.2017
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