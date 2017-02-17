Evde, şüphe çeken ‘gizli ilişki’ cinayeti

Kütahya'da 34 yaşındaki Emine Cangür ile eşi 38 yaşındaki Mehmet Cangür'ün evinde, 25 yaşındaki İsmail Yavuz bu sabaha karşı bıçaklanarak öldürüldü. İsmail Yavuz'un cesedinin başında, elinde 2 kanlı bıçakla görülen Emine Cangür cinayeti kendisinin işlediğini, evde başka kimsenin olmadığını söylerken, arka odada eşi Mehmet Cangür bulundu. Çift gözaltına alınırken, Emine Cangür'ün, İsmail Yavuz'la ilişkisi olduğu öne sürüldü.

Kütahya'da 34 yaşındaki Emine Cangür ile eşi 38 yaşındaki Mehmet Cangür'ün evinde, 25 yaşındaki İsmail Yavuz bu sabaha karşı bıçaklanarak öldürüldü. İsmail Yavuz'un cesedinin başında, elinde 2 kanlı bıçakla görülen Emine Cangür cinayeti kendisinin işlediğini, evde başka kimsenin olmadığını söylerken, arka odada eşi Mehmet Cangür bulundu. Çift gözaltına alınırken, Emine Cangür'ün, İsmail Yavuz'la ilişkisi olduğu öne sürüldü.

Olay bugün saat 05.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Çeltik Sokak’taki apartmanın birinci katındaki dairede meydana geldi. Evli 1 çocuk babası İsmail Yavuz, dün gece iddiaya göre bir süre ilişki yaşadığı evli 1 çocuk annesi Emine Cangür’ün evine gitti. Evde sabaha karşı kavga seslerini duyan Emine Cangür’ün komşuları 155 Polis İmdat hattını arayarak ihbarda bulundu.

ELİNDE 2 KANLI BIÇAKLA CESEDİN BAŞINDA

Gelen polis ekipleri eve girdiklerinde Emine Cangür’ü elinde 2 kanlı bıçakla, yerde de İsmail Yavuz’un cesediyle karşılaştı. Emine Cangür, polislere İsmail Yavuz’u kendisinin öldürdüğünü ve evde başka kimsenin olmadığını söyledi. İçeriye giren Kütahya Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, evin arka odasında Emine Cangür’ün eşi Mehmet Cangür’ü buldu. Karı- koca gözaltına alınırken, Mehmet Cangür, olayla ilgisinin olmadığını öne sürdü.

Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürülen İsmail Yavuz’un cenazesi otopsi için Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA