‘EVET’ bildirisi almayan 65 yaşındaki adamı komalık ettiler

Adana’da 16 Nisan’da yapılacak Anayasa Değişikliği Referandumu için “Evet” bildirisi dağıtan AKP’li bir grup genç, bildirilerini almak istemeyen 65 yaşındaki çiftçi Bekir Polat’ı feci biçimde dövdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Adana mitinginden bir gün önce gerçekleşen olayda komalık edilircesine dövülen Bekir Polat’ın başına 10 dikiş atıldı.

Adana'nın merkez Yüreğir İlçesine bağlı Yunusoğlu mahallesinde (köyündü) oturan ve 16 Nisan'da yapılacak Referandumda Cumhuriyet mahallesindeki bir sandıkta CHP adına görevlendirilen Bekir Polat, akşam saat 20.00 sıralarında hasta ziyareti için Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Hasta yakınını sormak için acil servisin önüne gelen Bekir Polat'a, bir grup AKP'li genç, “Evet” propagandası içerikli bildiriden vermek istedi. Ancak Bekir Polat bu bildirileri almak istemedi. Polat, bildirileri alması konusunda ısrarcı olan gençlere “Gençler ben CHP'liyim, ben ‘Hayır' diyeceğim. Bu yüzden bildirinizi almak istemiyorum” dedi. Bunun üzerine öfkeye kapılan ve 3 kişi oldukları bildirilen gençler Polat'ı darp etmeye başladı. Acil servisin hemen girişinde, güvenlik görevlilerinin gözleri önünde olmasına rağmen kimsenin müdahale etmediği olayda ‘Evet' bildirisi dağıtan gençler Bekir Polat'ı feci biçimde dövdü. Kanlar içinde kalan Polat'ın başı ve kaşı yarıldı, gözü, yüzü ve vücudunun birçok yeri morardı. Polat'ı yere yığan 20-25 yaşlarındaki saldırganlar uzaklaşırken, hastaneye kaldırılan Polat'ın yarılan başına 10 dikiş atıldı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ İZLETTİRMEDİLER. “AMCA SEN BAŞKA YERDE DÜŞTÜN”DEDİLER.

Yunusoğlu Mahallesindeki evinde dinlenen Polat, olaydan sonra Hastane polisine şikayetçi olduğunu ancak ısrarlarına rağmen güvenlik kameralarının çektiği görüntüleri izlemesine ve suçluları tespit etmesine izin verilmediğini söyledi. Polislerin kendisine önce “Amca sen başka yerde düştün buraya geldin” diye telkinde bulunduklarını ancak daha sonra şikayet konusunda ısrarcı olması üzerine ifadesini aldıklarını bildiren 6 çocuk babası çiftçi Bekir Polat, “Ben sadece bildirileri almak istemediğimi söyledim. Israr edince ‘Kardeşim ben zaten CHP'liyim Hayır oyu kullanacağım. Bana bildiri vermeyin' dedim. Bunu dememle birlikte üzerime çullandılar ve bu hale getirdiler” dedi.

DEDELERİYAŞINDA

Olay üzerine CHP Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile birçok yönetici Bekir Polat'ı ziyarete gitti. CHP Yüreğir İlçe Başkanı İsmet Yüksel, 65 yaşındaki bir kişiye torunları yaşındaki gençlerin saldırmasının kabul edilemeyeceğini belirterek, “Bunu yapanlar insan olamaz. İşin bir başka üzücü boyutu da arkadaşımıza saldırı yapılırken Hastane polisi ve özel güvenlik görevlileri hiç müdahalede bulunmamışlar. Saldırganların ellerini kollarını sallayarak kaçmasına izin vermişler. Arkadaşımız güvenlik kameralarından saldırganları teşhis edebileceklerini söylüyor. Olayın takipçisiyiz. Buradan Adana Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Savclığını göreve davet ediyorum. Suçluları bulup ortaya çıkarsınlar. Suçlular yakalanıncaya kadar olayın takipçisiyiz” dedi.