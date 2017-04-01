‘Evet mitingi’ için Ankara’da toplu taşıma ücretsiz olacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılacağı toplu açılış töreni için, yarın otobüs ve metroların ücretsiz olacağını belirtti.
2 Nisan Pazar günü EGO otobüsleri ve metro saat 10:00 – 19:00 arasında ücretsiz olacak.
Belediyenin televizyon reklamlarıyla da duyurduğu ‘ücretsiz toplu taşımayı’ Melih Gökçek Twitter’dan şu mesajla duyurdu;
Başkent Ankara’da toplu taşımayı günde ortalama 3 buçuk milyon kişi kullanıyor. Bu rakam pazan günü için ise 2 milyon…
Yani yarınki miting için yaklaşık 2 milyon kişi şehir içinde ücretsiz yolculuk etmiş olacak. Bu da Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin en az 4 milyon lira maddi ‘kaybı’ anlamına geliyor.
Miting için bu maliyeti kimin ya da hangi kurumun karşılayacağı henüz belli değil.