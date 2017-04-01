‘Evet mitingi’ için Ankara’da toplu taşıma ücretsiz olacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katılacağı toplu açılış töreni için, yarın otobüs ve metroların ücretsiz olacağını belirtti. Geçmişte benzerini sıklıkla gördüğümüz bu uygulamanın özel günlerde yapıldığını bilen ve çok yerinde olduğunu belirten vatandaş, "2 Nisan'da Ankara'da neden toplu taşıma ücretsiz? Günde 2 milyon kişinin kullandığı toplu taşımanın maliyetini kim karşılayacak?" diye soruyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katılacağı toplu açılış töreni için, yarın otobüs ve metroların ücretsiz olacağını belirtti. Geçmişte benzerini sıklıkla gördüğümüz bu uygulamanın özel günlerde yapıldığını bilen ve çok yerinde olduğunu belirten vatandaş, "2 Nisan'da Ankara'da neden toplu taşıma ücretsiz? Günde 2 milyon kişinin kullandığı toplu taşımanın maliyetini kim karşılayacak?" diye soruyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılacağı toplu açılış töreni için, yarın otobüs ve metroların ücretsiz olacağını belirtti.

2 Nisan Pazar günü EGO otobüsleri ve metro saat 10:00 – 19:00 arasında ücretsiz olacak.

Belediyenin televizyon reklamlarıyla da duyurduğu ‘ücretsiz toplu taşımayı’ Melih Gökçek Twitter’dan şu mesajla duyurdu;

ORTALAMA 2 MİLYON YOLCU

Başkent Ankara’da toplu taşımayı günde ortalama 3 buçuk milyon kişi kullanıyor. Bu rakam pazan günü için ise 2 milyon…

Yani yarınki miting için yaklaşık 2 milyon kişi şehir içinde ücretsiz yolculuk etmiş olacak. Bu da Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin en az 4 milyon lira maddi ‘kaybı’ anlamına geliyor.

Miting için bu maliyeti kimin ya da hangi kurumun karşılayacağı henüz belli değil.