Fikirtepeliler sonunda isyan etti

“Fikirtepe’ye talih kuşu kondu” ve “Fikirtepeliler köşeyi döndü” manşetleriyle gazetelerde haber olan, 6 yıldır dönüşümü bekleyen Fikirtepeli sonunda isyan etti. Kentsel Dönüşüm kapsamına alınan Fikirtepe’de 6 yıl önce müteahhit ile sözleşme yapan; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü kayıtlarında '35 Nolu Proje Adası' olarak geçen bölge sahiplerinin dayanacak gücü kalmadı. Mahalleli sözleşmelere imza atmasına rağmen bugüne kadar projede tek bir çivi bile çakılmadı. zor günler yaşayan 286 Pafta; 2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335 ve 2336 No'lu ada sakinleri devletten yardım istedi.

“CAN GÜVENLİĞİMİZ TEHLİKEDE”

Mahalle sakinleri 6 yıl önce müteahhit ile sözleşme yaptıklarını geçen bu süre içerisinde gelişme yaşanmadığından dert yanıyor. Sokaklarının şantiye alanına döndüğünü mahallenin inşaatların arasında sıkışıp kaldığını belirtiyorlar. Hırsızlık olayları artış yaşandığı mahallede hırsız girmeyen ev kalmadığını dile getiriyorlar. Can ve mal güvenliklerinin tehlikede olduğunu yetkililerin duruma el koyup bir an önce sorunların hallolup dönüşümün gerçekleşmesi için devletten acil yardım istiyorlar.

PİLOT BÖLGE SEÇİLDİ AMA 6 YILDIR DÖNÜŞEMEDİ

2010 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde alınan kararla deprem odaklı kentsel dönüşüm projesi için pilot bölge seçilen Fikirtepe'de vatandaşlar sonunda isyan etti. Yıllar geçmesine rağmen firma ve vatandaşlardan kaynaklanan anlaşmazlık nedeniyle Fikirtepe'de 6 yıldır sancılı bir dönüşüm süreci yaşıyor.

ÇÖZÜMSÜZLÜK ÇIKMAZI

Bir yapı adasına birden fazla firma girerek sözleşme imzalatarak aralarında ki anlaşmazlıklar nedeniyle ‘Tevhit' (birleştirme) olayını gerçekleştiremediler. Bazı ada sakinleri dişinden tırnağından arttırarak sahip oldukları evlerini kaybetmemek için firmalara olan güvensizlik nedeniyle imza atıp atmama noktasında kararsız kaldılar. Dönüşümsüzlüğün en büyük nedenlerinin başında firmaların birden fazla adada sözleşme yapması dönüşümsüzlüğün başka bir nedeni. Bu firmalar bir adada inşaata başladıklarında daireleri satmadan diğer adalarda inşaata başlamıyor.

SOKAĞA ÇIKMAYA KORKUYORLAR

Şantiye alanına dönen Fikirtepe'de insanlar hem can hem de mal güvenliği tehlike adlında. İnsanlar hava karardığında korkudan sokağa çıkamaz hale geldi. Mahallede hırsızlık olayının yaşanmadığı ev neredeyse kalmadı. Korktukları için göç etmek zorunda kalan vatandaşların evlerine Suriyeliler ve tinerciler yerleşti. Geçen 6 yıllık süreç içinde yüzlerce insan dönüşümü görmeden hayatını kaybetti.

BİR ADADA İKİ FİRMA SORUNU

Dönüşememenin en büyük sıkıntısını çeken adalardan birsi Merdivenköy Mahallesi sınırında kalan ‘35 Nolu Proje Adası' 6 yıldır evlerinin dönüşüme girmesini bekliyor. Bu adada iki ayrı firma imza toplamış (Pana Yapı ve SVR Grup). Aralarında anlaşamadıkları için tevhit (birleştirme) olayını gerçekleştirememişler.

İhaleyi alan firmalar inşaata bir türlü başlamayınca bölgedeki yoğun çalışmalardan kaçan bazı vatandaşların evleri de uyuşturucu bağımlılarına mesken oldu. 84 konutun bulunduğu 35’inci ada sakinleri, bazı kişilerin evlerini kimse girmesin diye kendi imkanlarıyla yıktığını kimisinin de boş evlerine cam ve kapılar kırılarak girildiğini söylüyor.

Mahallede hemen hemen her gün hırsızlık ve kavga olaylarının yaşandığını belirten Köksal Hayır (53), “Bazı komşularımız mahallenin dönüşemediği için evlerini bırakıp başka yerlere göç ettiler. Hava kararınca boş evlere mahalle dışından kişiler gelerek içki içmek ve uyuşturucu kullanmak için geliyorlar. Kimin girip çıktığı belli değil. Özellikle Afgan ve Suriyeliler buralara geliyor. Boş evlerde yangın çıkartıyorlar. İnşaatlar arasında kaldık çalışmalardan dolayı sık sık elektriğimiz ve suyumuz sürekli kesiliyor günlerdir gelmiyor. Bu şartlarda yaşamaya çocuklarımızı büyütmeye çalışıyoruz” dedi.

CİNAYET İŞLENDİ

200 TL’ye kadar kiraların düştüğünü söyleyen Zeynel Çelik (46) de, “Böyle olunca da hırlısı hırsızı önüne gelen geliyor buraya. Benim evime 3 defa hırsız girdi. Gece çocuğum hırsızı görmüş adam, ‘ben babanın arkadaşıyım’ demiş kafasını okşamış ve gitmiş. Çocuğum korkudan uyuyamadı kaç gece. Doktora götürmek zorunda kaldık. Yaklaşık 2 ay önce metruk evi paylaşamayan kişiler arasında bir kavga çıktı ve 1 kişi öldü. Bizim yan eve gelen birileri çocuklarımızı haraca bağlamıştı. Durumu polise anlatınca evi boşalttırdılar. Ancak kış kendini gösterince buralar yine dolacak” diye konuştu.

EVİNE 4 KEZ HIRSIZ GİRDİ

Evine 4 kere hırsız girdiğini söyleyen Çetin Eryılmaz ise, “3 defa da su saatimi çaldılar. Sokaktaki rögar kapaklarını bile çalıyorlar. Mahalleli yolda yürümeye korkar oldu. Geceleri sokakta bonzai krizine girmiş yerde yatan adamlar, gençler var. Ayrıca çevrede inşaatlar yüzünden evlerimizin içinde ve dışlarında çatlaklar oluştu. En küçük bir depremde burası yerle bir olacak. Evler üzerimize yıkılacak. Bir an önce bu sorunların son bulmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

“ASBEST SOLUYORUZ”

Çetin Eryılmaz, “Buradaki evler 40, 50 yıl önce inşaat edilmiş evler. Bu evlerin inşaatında kullanılan maddelerde asbest var. Kontrolsüz yapılan yıkımlar nedeniyle asbestli hava soluyoruz. 30 yıl sonra bu mahalleden birçok kişide akciğer kanseri ortaya çıkacak. İnsanların sağlıklarıyla oynuyorlar. Ayrıca toprak kaymasına engel olmak için güçlendirme çalışmaları da yapıyorlar ancak yeterli değil. Çocukların oyun oynayacağı yer kalmadı. Her an bir hafriyat kamyonu ve mikser bir sokaktan çıkabiliyor. Hepimiz her gün yaşama savaşı veriyoruz” dedi.