Reina’nın sahibi konuştu

Hürriyet muhabiri Toygun Atilla, “Kendisine ulaştığımda ağlamaktan güçlükle konuşabiliyordu” şeklinde ifade ederek Reina’nın sahibi Mehmet Koçarslan’ın söylediklerini aktardı.

Hürriyet muhabiri Toygun Atilla, “Kendisine ulaştığımda ağlamaktan güçlükle konuşabiliyordu” şeklinde ifade ederek Reina'nın sahibi Mehmet Koçarslan'ın söylediklerini aktardı: “İçeri giren şerefsizler Kalaşnikoflarla taramışlar. Amerikan istihbaratı bunun bilgisini vermişti. 1 hafta 10 gün süreyle buralarda deniz dahil güvenlik önlemleri alındı. Sonra ne oldu? Göz göre göre bu saldırı meydana geldi.”

Mehmet Koçarlaslan’ın bu sözlerinin yayınlanmasının ardından ise bu sözler bir takım çevreler tarafından, ‘Amerikan istihbaratınının işletme sahibi Mehmet Koçarslan’a bilgi verdiği şeklinde yorumladı, Koçarlaslan hedef tahtasına oturtuldu.

Koçarslan daha sonra yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:

“İçim kan ağlıyor. Canlarımız öldü. Arkadaşlarım, misafirlerim öldü. İçim kan ağlıyor. Acımız bile tazeyken maalesef sözlerimden yanlış anlamlar çıkartılmış. Amerikan istihbaratı bana bilgi vermedi. 29 Ekim’de gazetelere, televizyonlara yansıyan ve kendi vatandaşlarına yönelik yaptıkları uyarıyı anlatmaya çalıştım. Dediğim sadece budur, verdiğim tepki buna yöneliktir.”