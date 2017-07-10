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Hakkari’de askere saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Hakkari'nin Çukurca İlçesi 2. Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı Orman Hudut Tabur Komutanlığı'na PKK'lı teröristlerce yapılan havanlı saldırıda 1 asker şehit oldu, 2 de asker yaralandı.

17:0710 Temmuz 2017
Gündem
Hakkari’de askere saldırı: 1 şehit, 2 yaralı
Hakkari'nin Çukurca İlçesi 2. Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı Orman Hudut Tabur Komutanlığı'na PKK'lı teröristlerce yapılan havanlı saldırıda 1 asker şehit oldu, 2 de asker yaralandı.

Hakkari Valiliği’den yapılan açıklamada, bugün Çukurca İlçesi 2'nci Hudut Tugay Komutanlığına bağlı Orman Hudut Tabur Komutanlığına bölücü terör örgütü mensuplarınca havanla ateş açıldı.

Saldırıda 1 asker şehit olurken, 2 asker yaralandı. Yaralı askerler Hakkari Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

 

BURSA’YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Saldırıda şehit olan 22 yaşındaki Uzman Çavuş Harun Arvas'ın ailesinin Bursa'da ikamet ettiği öğrenildi. Aslen Vanlı olan şehidin babasının Bursa'da millî eğitimde görevli olduğu, annenin ise Bolu'da diğer oğlunun yanında olduğu bildirildi. Şehidin 7 kardeş olduğu belirtildi.

Son güncelleme: 18:0210.07.2017
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