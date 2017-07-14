Hava durumu 14 Temmuz: Meteoroloji uyardı, hafta sonu yağmura dikkat!

Türkiye'nin kuzey batı bölgeleri bulutlu bir havaya uyandı. Hafta sonu planlarını yapmaya başlayanlar "Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı?" sorularına cevap arıyor. İşte Meteroloji'nin verilerine göre hafta sonu hava durumu ayrıntıları...

Sıcak havadan bunalanlara müjdeli haber Meteoroloji’den geldi. Yağmur geliyor, havalar serinliyor. Hava sıcaklıkları birkaç derece düşecek, yurdun büyük bölümünde yağmur görülecek. Peki yağmurlar ne zamana kadar sürecek? Hafta sonu hava nasıl olacak?

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Tekirdağ, Rize ve Artvin çevreleri ile İstanbul’un kuzey ve Kırklareli’nin kıyı kesimlerinin, öğle saatlerinden sonra Rize, Artvin, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Trabzon’un iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklarının ise kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

HAFTA ORTASINA KADAR YAĞMUR VAR

Pazar gününden itibaren Marmara ve Ege Bölgesi’ni etkisi altına alacak olan yağışlı hava hafta ortasına kadar sürecek. Yağmurun etkisiyle hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşecek.

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