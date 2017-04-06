Hava durumu 6 Nisan: Önümüzdeki haftaya kadar güneşe hasret kalacağız!

Hava durumu nasıl olacak? İstanbul'u etkisi altına alan sis ne zaman dağılacak? Yağmur ne zamana kadar etkisini gösterecek? İşte günün hava durumu ayrıntıları ve 5 günlük haritalı hava durumu...

Sis İstanbul’u esir aldı, sisin ardından yağmurlu günler geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava durumu tahminlerine göre bugünden itibaren gökgürültülü sağanak yağış altında kalacağız. Marmara, Ege ve İç Anadolu’da kendini hissettirecek olan yağmur Doğu Anadolu dolaylarında yer yer kar olarak gözlenecek.

6 NİSAN HAVA DURUMU

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Artvin ve Ardahan dışında ülkemizin tamamının yağışlı, Artvin ve Ardahan çevrelerinin ise parçalı, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, öğle saatlerinden sonra Marmara’nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Kırıkkale ve Yozgat çevrelerinde gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Trakya ile iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU



