‘Hayır diyecek Abdullah Gül de hain mi?’

Eski Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında 'hayır' oyu kullanacağını iddia etti. Kamalak, "Eğer, bu pakete hayır demek hainlik ise, demek bu ülkenin bir önceki Cumhurbaşkanı hain durumunda. Önceki TBMM Başkanı hain durumunda öyle mi?" diye konuştu.

Özel bir televizyon kanalında konuşan Kamalak, “Bu paketin Sayın Cumhurbaşkanı için de bir tuzak olduğuna inanıyorum. Danışmanlarının yanlış bilgi verdiğine inanıyorum. Tuzağın olduğu apaçık” iddiasında bulundu.

Kamalak, şunları söyledi:

“Biz bunu daha önce İttihat ve Terakki’de gördük. Orada üç tane paşa vardı. Cemal Paşa, Enver Paşa, Talat Paşa. Güç toplandı, Enver Paşa’nın eline geçti. Devletin yetkileri Enver Paşa’nın elinde toplandı. Enver Paşa, padişahın bile haberi olmadan, ülkeyi 1. dünya savaşına soktu. Osmanlı tam 30 cephede savaşmak mecburiyetinde kaldı. Bunlardan biri de hala ağıtları dilden dile dolaşan Yemen cephesiydi. Bakın bir kişi devlete hükmetti, savaşa soktu, 24 milyon metrekarelik Osmanlı’dan bugün elimizde bir bahçe gibi Anadolu kaldı”

“DEMEK BU ÜLKENİN BİR ÖNCEKİ CUMHURBAŞKANI HAİN DURUMUNDA”

“Eğer, bu pakete hayır demek hainlik ise, demek bu ülkenin bir önceki Cumhurbaşkanı hain durumunda. Önceki TBMM Başkanı hain durumunda öyle mi? Türkiye Cumhuriyeti’nin en yüksek mahkemesinin eski başkanı hain durumunda öyle mi?”

“BİZ KARŞI DEĞİLİZ AMA BU GETİRİLEN METNE KARŞIYIZ”

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da, “Biz prensip olarak başkanlık sistemine karşı değiliz. Ama bu getirilen metne karşıyız. Kuvvetler ayrımı yok. Ben mektup yazdım. ‘Bu Meclis'ten geçirilen metnin eksiklikleri var' dedik. Siz bu kadar istiyorsanız bu ‘hayır’ demektir. Nezaket göstererek kavga olmasın diye başlangıçta ‘hayır' demedim çünkü kimseyi kırmak istemiyorum” demişti.

AKP içinde de “Hayır” diyeceklerin olduğunu savunan Karamollaoğlu, “Bize gelen anketlerde kararsızlar yüzde 17'ye çıkmış görünüyor. Bu, çoğunlukla ‘evet' diyecekken ‘ya ben yanlış mı yapıyorum' diyenler” diye konuşmuştu.