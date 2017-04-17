HDP’li Altan Tan’dan çarpıcı ifadeler: Tayyip Erdoğan’ı yine Kürtler kurtardı

HDP Diyabakır Milletvekili Altan Tan, katıldığı canlı yayında referandum sonuçlarına ilişkin açıklamalarda ve değerlendirmelerde bulundu. Tan, "Erdoğan'ın MHP'yle kurduğu ittifak çöktü. Erdoğan'ı yine Kürtler kurtardı" dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, Flash Tv’de yayınlanan Referandum Özel programına canlı yayında bağlanarak 16 Nisan referandumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Altan Tan, “Tayyip Erdoğan’ın MHP’yle kurduğu ittifak çöktü. Ve yine enteresan bir durumdur ki sayın Tayyip Erdoğan’ı yine Kürtler kurtardı. Ve Tayyip Bey’in yeniden bir değerlendirme yapması lazım ve Kürtlere olan bu vefa borcunu da ödemesi lazım” dedi.

“HDP Eşbaşkanları ve Milletvekilleri tutuklu olmasaydı bu sonuç değişir miydi?” sorusuna ise Altan Tan, “Değişirdi tabii. 500-600 bin oy yer değiştirdiği vakit bu tablo değişiyor. Bütün bunlar göz önünde bulundurulduğu vakit, Tayyip Bey’in MHP’yle bir ittifak değil, yine HDP’yle Kürtlerle, liberallerle, Türkiye’deki sosyal demokratlarla demokratik bir Türkiye yönünde adım atması lazım” yanıtı verdi.