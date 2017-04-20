İBB Başkanı Topbaş’tan CHP’lilere: Canınız çok sıkılırsa çizmelerimizi giyeriz

İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Meclisi'ne, İstanbul'un 2016 karnesini sunan Kadir Topbaş, CHP'lilerin sert eleştirilerine "İstanbul'da 3 dönemdir başkanlık yapıyorum, bu son dönemim. Canınız çok sıkılırsa çizmelerimizi giyeriz" diyerek yanıt verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Meclis 2. Başkanvekili Göksel Gümüşdağ’ın yönettiği oturumda 2016 yılında yapılan çalışmaları ve yapılacak projeleri anlattı. Bu yılki yatırım bütçesinin 16,5 milyar lira olduğunu aktaran Kadir Topbaş, “Günde 30 milyonluk hareket olmasına rağmen trafikte kalma süremiz geçmişe göre çok daha az. Göreve geldiğimiz zaman 11 ilçede raylı sistem vardı. 2 bin 300 insan kullanıyor. 2019 yılında 32 ilçe raylı sistemlerden istifade edecek. 7 milyon kişiye hizmet verecek akslara sahip olacak” dedi.

“TÜRKİYE ARTIK PRANGALARINDAN KURTULDU”

16 Nisan Referandumuna da değinen Topbaş, “Türkiye artık prangalarından kurtulup milli iradenin doğru anlamda yansıdığı bir yönetim sistemine geçti. Vatandaş bunu kararını verdi. Bu kararı veren tüm yurttaşlara ve oylamaya katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“TOPBAŞ’IN ANLATTIKLARINI BİLMESEK İNANACAĞIZ”

Topbaş’ın sunumundan sonra kürsüye CHP’li Meclis üyesi Hakkı Sağlam çıktı. İstanbul’un yönetimi konusunda Topbaş’a ağır eleştirilerde bulunan Sağlam’ın konuşması sırasında tansiyon zaman zaman yükseldi. Konuşmasına ‘Sayın Topbaş’ın anlattıklarını bilmesek inanacağız” diyerek başlayan Sağlam, “23 yıldır yönettiğiniz İstanbul’a onarılması imkansız yaralar bıraktınız. Bir gününüz bir diğer gününüzü, bir sözünüz bir sözünüzü tutmuyor, bu kente acı çektiriyorsunuz. Zulüm, kötülük yapıyorsunuz. Geleceğimize yazık oluyor” diye konuştu.

“BİR GÜN SİZ DE HAKSIZLIĞA UĞRAYACAKSINIZ, YANINIZDA BİZLERİ BULACAKSINIZ”

İBB bünyesinde çalışan taşeron işçilere kadro sözü verildiğini belirten Sağlam, “Niye kadro vermiyorsunuz. Neden sözünüzde durmuyorsunuz. Haksızlık kötü bir şeydir. Size de haksızlık yapılacak. Sayın Topbaş bir gün siz de haksızlığa uğrayacaksınız. Yanınızda bizleri, insan haklarını savunan sosyalistleri, solcuları, Cumhuriyet Halk Partilileri bulacaksınız” dedi.

‘SİZDEN OLMAYAN KİME İHALE VERDİNİZ’ SORUSUNA YANIT YARGI YOLU

CHP’li Sağlam, Faaliyet raporunda 2016 yılında verildiği belirtilen 637 ihale ile ilgili olarak, “Sizin gibi düşünmeyen, size oy vermeyen ve hakkıyla ihale alan bir kişi var mı? Biz göremiyoruz” diye sordu. Sağlam’ın bu sorusuna, Topbaş yeniden kürsüye çıkarak yaptığı konuşmasında sert çıktı. Topbaş, “Bir ifade ki ‘Sizden olmayan kime ihale verdiniz’, bunun için yargı sürecini başlatacağım. Bunun cevabı verilecek. Bu nasıl bir itham. İhale herkese açık, herkes girer alır. Kimsenin siyasi kimliğine bakmayız, kim olduğuna bakmayız. Bu ciddi bir ithamdır. Bunu söyleyen yargı önünde kalkıp cevabını vermesi gerekir” dedi.

ELEŞTİRİLERE “ÇİZMELERİMİZİ GİYERİZ” YANITI

Sağlam’ın ardından bir diğer CHP’li Meclis üyesi Tarık Balyalı kürsüye çıktı. İBB’nin Vatan Caddesi üzerinde aldığı arsa hakkındaki iddiaları meclis kürsüsüne taşıyan Balyalı, “Belediyemizin kasasından az para çıkmasını istiyoruz. Ama Sayın Başkan ulusal basında iddia edilenlere göre, FETÖ destekçisi bir firmaya arsasını satın almak suretiyle kaynak aktarıyor. Sayın Başkandan rica ediyorum, lütfen buraya çıkıp bu FETÖ destekçisi firmaya kaynak aktardı mı, aktardıysa da gereğini yapın” dedi. Topbaş’ın ikinci kez kürsüye gelerek yaptığı konuşmada, “Üzüldüğüm bir şey, ‘FETÖ terör örgütüne yardım ettiniz mi?’. Lafa bak ya, nasıl bir iş, nasıl bir mantık, nasıl bir ahlak bu. Söylerken vicdanın elverdi mi diye düşünüyorum. Kalbiniz asla yanıltmaz. Zannediyorum ki bunu soran kendi kalbinde bunu doğru olmadığını biliyordur” dedi. CHP’lilerin ‘Bu yol sizi nereye götürecek’ şeklindeki eleştirilerine Topbaş “İstanbul’da 3 dönemdir başkanlık yapıyorum. Bu son dönemim. Çok merak ediyorsanız, canınız çok sıkılırsa çizmelerimizi giyeriz. Ve hizmet üretenin her daim yanında oluruz” diyerek karşılık verdi. Topbaş’ın bu cevabı alkışlarla karşılandı.

Konuşmaların ardından oylanan 2016 Faaliyet raporu CHP’nin itirazlarıyla oyçokluğu ile kabul edildi.

DHA